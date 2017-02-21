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演活奸詐狡猾黑社會老大 香港影壇第一惡人是「他」

2017/02/21 06:38

方剛被香港娛樂圈形容為「香港影壇第一惡人」。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕誰是香港影壇第一惡人，「他」不是金馬影帝吳鎮宇，也不是「人肉叉燒包」黃秋生或是古惑仔張耀揚。謎底揭曉，此人是這些人的前輩「方剛」，擁有一張凹凸不平的臉，你可以把這最過分的形容詞，送給這位銀幕老牌壞蛋。

今年68歲的方剛，從影以來擅長飾演奸詐狡猾的黑社會老大，《銀狐》、《戲王之王》、《豪門》等曾經熱播香港電視劇，都有方剛精湛演出。在這些戲劇裡，方剛犀利眼神、精明算計，一副活靈活現的兇狠勁，每一部都令觀眾印象深刻。

68歲資深港星方剛擁有一張凹凸不平的臉。（翻攝自網路）

演活了惡人壞到底角色，方剛卻說從沒把這些角色當成反派來演，「一般人表演方法是將壞相掛在臉上，我卻是用情緒投入到角色中」，方剛想要詮釋的是：「只要這個反派一出現，就有好戲看。」

港媒對方剛的最佳形容：「他永遠演的都是最惡、最大、最毒的那個人。」更誇張的是，1990年推出電視劇《人在邊緣》，捧紅黎明、劉青雲、陳法蓉等人，方剛則在劇中飾演無惡不作、令人恨之入骨的大反派，當時電視台甚至為了平息眾怒，不得已將該戲挪到午夜時段播出，直到方剛在劇中慘死後，才又重回晚間黃金時段，一切都是因為「大惡人」方剛實在壞透了。

港媒認為方剛演的永遠都是最惡、最大、最毒的那個人。（翻攝自網路）

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