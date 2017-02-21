宋智孝露黑Bra秀美腿 自爆「當女演員讓我手腳蜷縮」

宋智孝白色透膚上衣秀出黑Bra、秀出美腿，性感指數破表。（翻攝自Naver）

〔記者陳立妍／綜合報導〕南韓女星宋智孝在綜藝節目《RUNNING MAN》自然可愛又賣力玩遊戲的一面，讓她因此開啟事業第二春，她除了是成員中唯一的紅花，在戲劇方面也有不錯的成績，近期更接下新工作，主持美妝節目《宋智孝的Beauty view》傳授美麗祕訣，多元發展演藝活動。日前宋智孝為時尚雜誌拍攝的寫真曝光，身穿白色透膚上衣秀出黑Bra、秀出美腿的她更是性感指數破表！

在訪問中宋智孝表示，「像我這樣對化妝品不關心，又不會化妝的人，如果看了這個節目後，能覺得很有趣的話而鼓起勇氣的話就好了」，透露接下美妝節目的契機。而個性大剌剌的她也透露：「像女演員一樣活動，受到女演員的待遇都會讓我感到手腳蜷縮，甚至是『演員』這個稱呼我到現在都還有些不適應，我想做的是認真演戲、享受表演的人，而不是想成為女演員。」

對於下一部作品的計劃，宋智孝則說：「就像合身的衣服一樣，完全合適的機會並不是常常有的，我正在為了尋找那件衣服做準備。」

宋智孝近期接下美妝節目主持，傳授美麗秘訣。（翻攝自Naver）