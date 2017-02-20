謊稱當地大雪取消班機？ 孫德榮為罹癌兄槓上遠航

孫德榮怒控遠航說謊，欺騙乘客因大雪停飛。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕前「5566」經紀人孫德榮今日為了大哥槓上遠東航空，透露大哥孫德隆一家人到日本新瀉旅遊，卻到達桃園機場時，才得知起飛時間延後，之後又改口稱當地大雪，天氣不佳而停飛，但孫德榮詢問日本友人卻聽到當地天氣晴朗，其他航空公司也都照常飛，讓他憤憤不平要求遠航一定要給個交代。

孫德榮為罹癌大哥槓上遠航。（資料照，記者陳逸寬攝）

據《ETtoday》報導，孫德榮日前回台探望罹癌的大哥，才得知日前大哥出國旅遊與遠航的事，孫德榮表示，2月10日早上6點半大哥一家人趕往機場，準備搭機前往新瀉遊玩，沒想到一到機場才發現班機被改成中午起飛，他們才到貴賓室等待，後來遠航又通知改成下午4點，不到10分鐘，遠航就宣布因為新瀉當地大雪，取消班機，但他們親自打電話詢問日本友人，得知根本沒有大雪，天氣晴朗，讓孫德榮一家氣炸，在機場等了10幾個小時才返家，隔天才順利出國。

孫德榮要求遠航一定要給個交代。（資料照，記者陳逸寬攝）

孫德榮心疼大哥罹癌剛剛康復，又在機場折騰13個小時才返家，「我大哥這是罹癌康復後第一次出國，還堅持不坐輪椅，想說留給有需要的人使用。」遠航竟只負擔他們從機場返家的車資，對於被推延的行程、住宿費等損失都不聞不問，連大嫂寫意見表也沒人回應，事發9天讓孫德榮怒喊，「我們只求一個交代，我們要的是公道，不是要多，可以講清楚什麼原因嘛，怎麼賠償，主動關心。」

