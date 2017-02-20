（影音）劇場老將成音樂劇新鮮人 曾國城放話接棒張學友

陀劇場《愛呀，我的媽！》宣告記者會。（記者宋志雄攝）

〔記者楊明怡／台北報導〕喜歡看戲的觀眾，幾乎都知道金鐘主持人曾國城是劇場老將。不同許多選擇在當紅或低潮之際「票戲」的藝人，學生時代就在小劇場出沒的他，「戲齡」比演藝圈資歷更長，什麼都玩過，就是沒演過音樂劇。

而兩廳院主辦、將在3月3日登場的2017台灣國際藝術節（TIFA），今年不僅開出蘇黎世國家劇院《誰怕沃爾夫》、立陶宛OKT劇團《哈姆雷特》、柏林列寧廣場劇院《茱莉小姐》、阿姆斯特丹劇團《源泉》、明華園戲劇總團《龍抬頭》等多元戲劇節目菜單，也委託果陀劇場製作大型音樂劇《愛呀，我的媽！》，找來曾國城、黃嘉千、竇智孔、關詩敏、劉艾立等音樂劇新鮮人，推出國內少見，有歌有舞外加大明星的歡樂音樂劇。

陀劇場《愛呀，我的媽！》宣告記者會。（記者宋志雄攝）

果陀劇場藝術總監梁志民說，國內雖然有很多優秀的音樂劇演員，但「能演、能唱、能跳，還能賣票」的不多，曾國城的歌聲既溫柔又「有戲」，是他最早確定的演員之一。

魅力介於「個人」和「演員」之間的曾國城，這幾年幾乎成為劇場票房保證。他和果陀劇場合作的《冒牌天使》和《ART》場場熱賣，而且離開台北票房一樣好；《愛呀，我的媽！》也是今年台灣國際藝術節5檔同規模戲劇節目中，銷售成績最好的。

梁志民稱讚，曾國城KTV唱得非常好，拿手歌是〈吻別〉，而且歌聲有「張學友的特質」。曾國城則開玩笑說，昨天是張學友台北演唱會最後一場，今天他就在記者會獻聲，「這樣的安排，莫非冥冥之中暗示了什麼？」