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吳慷仁遭假冒開IG帳號 連謝欣穎都追蹤

2017/02/20 22:30

吳慷仁澄清自己沒有Instagram帳號。（翻攝自吳慷仁臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「金鐘影帝」吳慷仁奪獎後，戲約不斷，近日更重返偶像劇與女星邵雨薇搭檔演出《極品絕配》，讓不少觀眾相當期待，精湛演技更是吸引許多死忠粉絲。今日吳慷仁在臉書表示，有網友盜用他的名義，在instagram開設帳號，轉發他在臉書的照片與發文，讓不少粉絲誤以為是本人，吳慷仁也強調他本人沒有instagram帳號。

吳慷仁公開盜用他名義的IG帳號，希望粉絲注意。（翻攝自吳慷仁臉書）

吳慷仁坦言，其實早就知道有人用他的名義、照片，在instagram假冒他開設帳號，但對方只是轉PO他的照片，也沒有寫非他本意的文字，吳慷仁也就沒有太在意，但近日實在有太多粉絲問他，該帳號到底是不是吳慷仁本人，才讓他決定在臉書公開澄清沒有instagram帳號，並希望對方能在IG註明「非本人」，避免粉絲誤會。

吳慷仁（左）與邵雨薇（右）的新戲《極品絕配》，令許多粉絲相當期待。（翻攝自吳慷仁臉書）

吳慷仁發文一出，讓許多粉絲驚覺，長久以來一直追蹤的竟然是假帳號，連好友謝欣穎都以為是吳慷仁本人，還追蹤該帳號，讓網友直呼「天啊~我也被這個人騙了」、「我問過他他還說是本人咧…」、「有14K粉，也是挺嚇人的」、「可是謝欣穎被騙了」。

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