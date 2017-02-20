花邊教主第七季上演 劇情超展開Chuck和Lily在一起？

《花邊教主》Serena的媽媽Lily在劇中對Chuck非常友善。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國影集《花邊教主》（Gossip Girl）從第六季播畢到現在已經相隔四年之久，劇裡雖然以美好結局劃下句點，但劇中演員在現實生活中的感情還是相當精彩，可說把《花邊教主》誇張劇情延續到戲外。

《花邊教主》劇中Chuck和Blair才是一對。（翻攝自網路）

飾演花邊教主Serena媽媽的Kelly Rutherford（劇中名Lily），情人節時在Instagram上傳了親吻一個男孩的照片，並留言：「Yep！#love」並標記劇中飾演她繼子、Blair的丈夫的Ed Westwick（劇中名Chuck Bass），所有粉絲看到這一幕直接崩潰「Lily竟然跟風迷萬千少女的Chuck Bass在一起了！」



《花邊教主》飾演Serena媽媽的Kelly疑似與劇中飾演她繼子的Ed在一起了。（翻攝自IG）

據悉Kelly大上Ed19歲，而Kelly精彩的婚姻生活也並不只是在劇中（劇中結了4次婚），現實生活中她曾結了2次婚，並育有4名兒女。當初在拍攝影集時，Kelly也曾中途懷孕，產後回歸拍攝團隊。劇中演員感情都相當要好，Ed也曾與劇中飾演Vanessa的Jessica交往過，但這個超展開的「不倫戀」讓許多影迷都相當震驚，曾覺得編劇在亂搞的影迷這下可要跪了，因為Chuck不是跟Blair，而是跟Serena的媽Lily在一起，劇情在現實生活中真的會發生。但目前雙方都還沒證實正在交往中，影迷也只能繼續等看《花邊教主》能不能在戲外發展到第七季。

Ed（左1）在《花邊教主》裡面飾演Kelly（左2）的繼子Chuck Bass。（美聯社）

Yep. @edwestwick ❤ #love Kelly Rutherford（@kellyrutherford）分享的貼文 於 2017 年 2月 月 15 5:00上午 PST 張貼