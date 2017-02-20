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「演歌天王」森進一429登台唱 生日捧場兒子演唱會淚崩

2017/02/20 19:51

森進一與長男TAKA感情融洽，常在網路曬出父子檔合照。（翻攝自網路）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕69歲日本「演歌天王」森進一闖蕩歌壇51年，清亮嗓音讓許多婆媽粉絲為之瘋迷。他相隔2年，將於4月底4度在台開唱，並在花蓮、台北各舉辦1場演唱會，成為首位前進花蓮辦個唱的日本歌手。他此次登台巧遇母親節前夕，他感性表示「看到媽媽粉絲，就會想到過世的母親」，希望能靠自己的歌聲，向粉絲們獻上母親節禮物。

森進一4月底將4度登台開唱。（超藝媒體行銷提供）

森進一過去唱紅不少經典名曲，包括《苦海女神龍》、《負心的人》等國、台語老歌都翻唱自他的作品，他為保持唱歌體力，每天都固定靠快走來運動。而相當疼愛孩子的他，長男TAKA、三男HIRO都繼承他衣缽，各自成為樂團「ONE OK ROCK」、「MY FIRST STORY」的主唱闖蕩樂壇。

森進一在69歲生日當天，特地前往兒子HIRO所屬樂團「MY FIRST STORY」演唱會現場捧場，當起小歌迷。（翻攝自網路）

森進一與兒子們感情融洽，先前長男Taka曾在Instagram上傳父子倆合照，祝他父親節快樂； 而他在69歲生日當天，也被目擊現身三男所屬樂團「MY FIRST STORY」武道館演唱會現場，對於日本藝人來說能登上武道館，等於人氣保證。相關人士表示，當天森進一低調在台下當起小粉絲，見到自家兒子在台上發光發熱，不禁紅了眼眶，默默流下欣慰淚水，讓人見識到他愛家的一面。森進一《森情感恩演唱會》將在4月29日、5月1日在花蓮縣立體育館、台北國際會議中心舉辦，門票於本月21日中午起在年代售票統、全省各超商通路開賣。

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