蔣欣舊愛爆新歡 女友竟是溫太醫外甥女

蔣欣和葉祖新曾交往8年。（翻攝自蔣欣微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星「華妃」蔣欣與舊愛「十爺」葉祖新愛情長跑8年，讓外界一度看好兩人會論及婚嫁，沒想到卻在2015年爆出分手，傳出是因男方劈腿，才讓蔣欣忍痛分手，但蔣欣立刻出面力挺舊愛，還讚他是「最好的前任」。今日葉祖新被爆有新戀情，女方還溫馨地到片場探班，才讓戀情曝光。

蔣欣舊愛葉祖新（左）被爆和「溫太醫」張曉龍的外甥女張佳寧熱戀。（翻攝自新浪娛樂）

據《全明星探》報導，葉祖新近日在廈門拍攝新劇《食全食美》，被拍到女星張佳寧情人節當天，特地到劇組探班，兩人互動親密不時勾著手散步，張佳寧還親自餵葉祖新吃水果，儼然是熱戀中的情侶，最後兩人還一起牽手回到酒店。據了解，張佳寧是中國新生代女演員，演出多部電視劇，還是《後宮甄環傳》中「溫太醫」張曉龍的外甥女。兩人甜蜜約會照曝光，也讓網友紛紛送上祝福，「小倆口看起來挺甜蜜的」、「這圈子真小」、「希望蔣欣也快店找到幸福」。

葉祖新（右）被拍到和張佳寧（左）甜蜜牽手。（翻攝自全明星探）

張佳寧（右）特地到廈門探班葉祖新（左），兩人戀情才曝光。（翻攝自全明星探）

葉祖新帶著張佳寧一起回到酒店。（翻攝自全明星探）