（影音X2）回味張學友精彩演出 精采絕倫歌舞秀

〔記者蔡琛儀／台北報導〕「歌神」張學友「A CLASSIC TOUR 學友‧經典世界巡迴演唱會」，第11站台北站在唱了6晚後，昨晚圓滿落幕，吸引7.8萬人到場一睹歌神風采，而他重金砸逾億元打造超立體四面台，並親自設計舞台，動員超過200位工作人員及舞者、特技人員，整場演出極致華麗又具視覺效果，堪稱是場精采絕倫的歌舞秀。

張學友演唱會彷如精采絕倫的歌舞秀。（資料照，記者趙世勳攝）

歌神雖已55歲，但在演唱會上賣力載歌載舞，遊走在四面台的各處，相當敬業，他也透露演唱會堅持不降KEY、不用提詞機。即便這回粵語歌比例不少，但仍讓觀眾看得目不轉睛，經典歌如《吻別》、《離人》、《如果這都不算愛》等也沒錯過。

張學友獻唱《如果愛》和華麗小丑共同演出。（環球提供）

張學友首先率領24位舞者嗨唱跳《我與你》，舞者們成雙成對跳著圓舞曲，宛如身在百老匯歌舞劇上；接續著《非常夏日》則大跳森巴，現場彷彿像是熱鬧的嘉年華會；《如果愛》則和眾多扮成小丑的演出人員，以這首歌做為每場演出的最後安可曲。現在藉由影片，讓所有張學友的歌迷都能夠再次回味歌神的魅力。

張學友唱《我與你》舞者齊跳圓舞曲。（記者趙世勳攝） 張學友獻唱《非常夏日》將現場氣氛炒熱宛如嘉年華會。（資料照，記者趙世勳攝）