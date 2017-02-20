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侯昌明送妻情趣內衣 表明錢不是重點

2017/02/20 18:16

侯昌明（左）、曾雅蘭代言保健食品「黑曜蒜」記者會。（記者陳逸寬攝）

〔記者洪素津／台北報導〕侯昌明和曾雅蘭今同台出席健康食品記者會，活動中侯昌明和曾雅蘭大聊夫妻生活，侯昌明還直接送情趣內衣給曾雅蘭暗示意味明顯，讓老婆羞喊：「懷第三胎就直接生」，另外侯昌明於飛碟電台有廣播節目，今飛碟傳出經營不善，侯昌明表示自己節目不受影響，會持續在空中向大家相見。

飛碟電台今遭爆出營運不佳，侯昌明在活動中坦言知道此事，但他說並不擔心，自己的廣播節目《好男好女過日子》將會持續錄，並表示若是電台經濟上有問題，電台會有一定的調整方針，而現在演藝圈競爭激烈，自己手頭上有節目就會盡力展現，呈現最好一面給觀眾。

侯昌明、曾雅蘭代言保健食品「黑曜蒜」記者會。（記者陳逸寬攝）

另外問及曾雅蘭公共場所哺乳一事，她表示這就是母愛的展現，是天性的偉大行為，不用過度聯想放大，大眾應彼此互相體諒。而提到夫妻相處，侯昌明表示希望存錢帶老婆出國，直說錢不是重點，兩人的回憶是比任何東西都重要，夫妻倆也異口同聲說趁自己在精神體力還夠時，努力完成目標，活出自己。

侯昌明、曾雅蘭代言保健食品「黑曜蒜」記者會。（記者陳逸寬攝）

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