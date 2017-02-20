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日本女性最想交往10大男星出爐 木村拓哉才第8

2017/02/20 18:51
木村拓哉獲選為「女性最想和他交往男星」第8名。（資料照）木村拓哉獲選為「女性最想和他交往男星」第8名。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕很多男明星因為擁有俊俏外表，受到女性粉絲喜愛，成為不少人心中的理想情人。日本網站之前就透過調查，整理出前10名女性最希望和他交往的日本男星。

傑尼斯偶像團體「嵐」的成員相葉雅紀，是最多日本女星想交往的日本男星。（圖擷自twitter）傑尼斯偶像團體「嵐」的成員相葉雅紀，是最多日本女星想交往的日本男星。（圖擷自twitter）

綜合外媒報導，日本網站「ORICON NEWS」之前對1000名10幾歲到50餘歲的女性進行調查，整理出他們心中理想的男星情人。調查發現，吸引最多日本女星想跟他交往的男星是傑尼斯偶像團體「嵐」的成員相葉雅紀，不少女性都愛上他的風趣和微笑。而同樣是「嵐」成員的櫻井翔因為被女生認為聰明又有知識，被評選為「女性最想和他交往男星」第2名。

之前解散團體「SMAP」的前成員中居正廣憑著正義的個性和男子氣概，受到日本女性的熱愛，被選為「女性最想和他交往男星」第3名。而「SMAP」的另外3位成員香取慎吾、草彅剛和木村拓哉也靠著帥氣外表和笑容，分別獲選為「女性最想和他交往男星」第4、第6和第8名。

調查：日本女性最想和他交往男星前10名：

1.相葉雅紀
2.櫻井翔
3.中居正廣
4.香取慎吾
5.大野智
6.草彅剛
7.松坂桃李
8.木村拓哉
9.星野源
10.菅田將暉

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