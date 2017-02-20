娘娘心中的鄧超 孫儷曝兩人「第一次」

孫儷（左）和鄧超結婚7年，感情甜蜜。（翻攝自孫儷微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕孫儷和鄧超結婚7年，育有兒子「等等」和女兒「小花」，夫妻倆也常在微博上互動，逗樂大票粉絲，事實上，孫儷曾在受訪時透露，和鄧超第一次見面的情況，宛如偶像劇般浪漫。

孫儷分享和鄧超第一次見面。（擷取自秒拍）

孫儷曾在何炅的節目上分享和鄧超的第一次見面，2人是因為拍攝電視劇《幸福像花兒一樣》認識，當時並沒有誰主動先說話，但「兩個人看著就笑了」，最令她印象深刻的是，他們用同一款手機，就一起研究起手機的功能。

孫儷還說，鄧超就像一個「電熱毯」一樣，有他在的地方現場就會熱絡起來，當時一場互打巴掌的戲，兩人都不好意思下手太重，惹得導演不開心問：「你們今天還想不想拍？能演得出來嗎？」被激將法激到的他們開始認真起來，鄧超先是把孫儷推到車上，沒想到她才一起身又挨了一巴掌，換她反擊的時候，衣服的扣子卻不小心打在鄧超的額頭上，還腫了一個大包。

孫儷分享鄧超的善良行徑。（擷取自秒拍）

雖然頭上腫了大包，但鄧超不但沒生氣，還把香蕉插在頭上喊：「我是牛魔王！」逗得孫儷哈哈大笑，也讓何炅笑虧：「好無聊哦！」另外，孫儷還說，當時的導演、製片主任和司機出了嚴重車禍，劇組發起捐款活動，鄧超毫不猶豫將身上所有的錢都捐出來，在她心中，鄧超是一個非常善良的人。

孫儷認為鄧超是個善良的人。（擷取自秒拍）