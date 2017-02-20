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潘瑋柏曬5800萬名錶 網友吃驚：戴豪宅在手上！

2017/02/20 18:47

潘瑋柏曾透露愛錶多過愛車，收藏20幾款經典名錶。（翻攝自潘瑋柏臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕歌手潘瑋柏出道多年，事業橫跨音樂、戲劇、綜藝，接有亮眼表現，活潑的個性受到不少粉絲喜愛。潘瑋柏時常在臉書和粉絲分享生活趣事，喜歡收藏名錶的他也時常在社群網站曬出愛錶，日前他在IG曬出一張合照，被眼尖的網友發現，手上的名錶價值高達5,600萬，讓網友大驚，「戴一棟豪宅在手上」。

潘瑋柏日前情人節在Instagram曬出和友人合照，幽默地說「情人節有情人的秀愛情，不甘我們事的人秀友情」透露單身心情，卻標記知名手錶品牌「#richardmille」，網友一看照片就虧他「是在秀手錶吧」引起關注，最後被網友找到潘瑋柏手上戴的錶是「Richard Mille RM056」限量版腕錶，價值5,800萬元，誇張價格令網友傻眼，直呼「根本一棟豪宅」、「到底賺了多少」、「我的399，時間一樣準」、「有錢就是任性

潘瑋柏（右）時常在社群網站分享生活趣事，手上時常佩戴珍藏的名錶。（翻攝自潘瑋柏臉書）

據《蘋果日報》報導，曬出天價名錶引起網友熱議，潘瑋柏則笑說，「這麼好的東西當然希望是我的」澄清該名錶是當天聚餐跟友人借來戴的，不是他收藏的名錶。據了解，潘瑋柏10年前就開始收藏名錶，到現在至少珍藏了20幾支名錶，愛錶成痴。

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