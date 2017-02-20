高鳴告別式 陳珮騏以義孫女身分叩首大哭

高鳴告別式，周遊。（記者趙世勳攝）

〔記者洪素津／基隆報導〕資深演員高鳴「劉明哲」本月6日疑因久病厭世上吊自殺，享壽83歲，今在基隆舉行告別式，陳珮騏、楊貴媚、江宏恩、周遊等藝人皆到場致意，另外劉奕兒為高鳴親孫女，今也神情哀戚站列家屬席中。

高鳴告別式，劉奕兒。（記者趙世勳攝） 高鳴告別式，劉至翰（右）。（記者趙世勳攝

高鳴患有膀胱、腎、淋巴、直腸、攝護腺及肺6種癌症，為了不讓家中負擔，他便走上輕生一路，高鳴和前妻育有2子，之後和小他13歲的妻子于真結縭約50年，兩人育有2女，然而在高鳴輕生後，也在他口袋中找到遺書，希望子女們能好好照顧妻子。

高鳴告別式。（記者趙世勳攝）

其中為高鳴親孫女的劉奕兒身分引人關注，經紀人表示她和家屬都相當低調，想讓高鳴好好走完人生的最後一程，才沒有對外提及，劉奕兒和高鳴有很深的子孫情，她也在臉書上po文回憶她和高鳴的點滴，希望阿公能一路好走。

高鳴告別式，劉奕兒。（記者趙世勳攝）

另外陳珮騏跟高鳴因《真情》結緣，下戲後也都叫他阿公，今她以義孫女出席，並哽咽地說「感受到阿公很安詳的離開，若來世有緣，希望能再一起拍戲」，隨後便在高鳴靈前叩首，崩潰大哭。

高鳴告別式，陳珮騏。（記者趙世勳攝） 高鳴告別式，陳珮騏。（記者趙世勳攝） 高鳴告別式，江宏恩。（記者趙世勳攝）

當年曾跟高鳴合作《大姐當家》的楊貴媚感傷地說：「都知道他身體不好，但沒想到他會用這種方式離開。」而江宏恩則曾和高鳴在《再見阿郎》合作，他哽咽表示高鳴在片場永遠都是開開心心的，也很喜歡運動，沒想到會這樣離開，祝福他一路好走。

高鳴告別式，楊貴媚。（記者趙世勳攝） 高鳴告別式。（記者趙世勳攝）