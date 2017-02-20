限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

高鳴告別式 陳珮騏以義孫女身分叩首大哭

2017/02/20 17:09

高鳴告別式，周遊。（記者趙世勳攝）

〔記者洪素津／基隆報導〕資深演員高鳴「劉明哲」本月6日疑因久病厭世上吊自殺，享壽83歲，今在基隆舉行告別式，陳珮騏、楊貴媚、江宏恩、周遊等藝人皆到場致意，另外劉奕兒為高鳴親孫女，今也神情哀戚站列家屬席中。

高鳴告別式，劉奕兒。（記者趙世勳攝）高鳴告別式，劉至翰（右）。（記者趙世勳攝

高鳴患有膀胱、腎、淋巴、直腸、攝護腺及肺6種癌症，為了不讓家中負擔，他便走上輕生一路，高鳴和前妻育有2子，之後和小他13歲的妻子于真結縭約50年，兩人育有2女，然而在高鳴輕生後，也在他口袋中找到遺書，希望子女們能好好照顧妻子。

高鳴告別式。（記者趙世勳攝）

其中為高鳴親孫女的劉奕兒身分引人關注，經紀人表示她和家屬都相當低調，想讓高鳴好好走完人生的最後一程，才沒有對外提及，劉奕兒和高鳴有很深的子孫情，她也在臉書上po文回憶她和高鳴的點滴，希望阿公能一路好走。

高鳴告別式，劉奕兒。（記者趙世勳攝）

另外陳珮騏跟高鳴因《真情》結緣，下戲後也都叫他阿公，今她以義孫女出席，並哽咽地說「感受到阿公很安詳的離開，若來世有緣，希望能再一起拍戲」，隨後便在高鳴靈前叩首，崩潰大哭。

高鳴告別式，陳珮騏。（記者趙世勳攝）高鳴告別式，陳珮騏。（記者趙世勳攝）高鳴告別式，江宏恩。（記者趙世勳攝）

當年曾跟高鳴合作《大姐當家》的楊貴媚感傷地說：「都知道他身體不好，但沒想到他會用這種方式離開。」而江宏恩則曾和高鳴在《再見阿郎》合作，他哽咽表示高鳴在片場永遠都是開開心心的，也很喜歡運動，沒想到會這樣離開，祝福他一路好走。

高鳴告別式，楊貴媚。（記者趙世勳攝）高鳴告別式。（記者趙世勳攝）

相關新聞

推薦新聞
她站家屬答禮區 高鳴明星孫女身分曝光 她站家屬答禮區 高鳴明星孫女身分曝光
2017/02/20 15:28
飛碟電台驚傳營運慘淡 張小燕閃辭董座 飛碟電台驚傳營運慘淡 張小燕閃辭董座
2017/02/20 14:36
林辰唏「脫衣哺乳」挨批 高鐵這樣回應 林辰唏「脫衣哺乳」挨批 高鐵這樣回應
2017/02/20 11:55
昔日第一美男自認不帥 點名「他」才是真美男 昔日第一美男自認不帥 點名「他」才是真美男
2017/02/20 08:29
羅馬不是一天造成 小甜甜自爆肥胖主因…… 羅馬不是一天造成 小甜甜自爆肥胖主因……
2017/02/20 08:56
主播拚幸福 王怡仁人母享受遛兒樂 主播拚幸福 王怡仁人母享受遛兒樂
2017/02/20 08:25
（影音）55歲創體態巔峰 歌神滿意大胸肌 （影音）55歲創體態巔峰 歌神滿意大胸肌
2017/02/20 10:00
蔡依林被歌神高標激勵 這件事太逼人 蔡依林被歌神高標激勵 這件事太逼人
2017/02/20 12:06
（影音）《猜火車2》確定撤檔 網友無奈：在台灣票房慘澹 （影音）《猜火車2》確定撤檔 網友無奈：在台灣票房慘澹
2017/02/20 10:38
高鳴告別式 陳珮騏以義孫女身分叩首大哭 高鳴告別式 陳珮騏以義孫女身分叩首大哭
2017/02/20 17:09
小甜甜藏孤兒怨 年幼慘遭言語霸凌 小甜甜藏孤兒怨 年幼慘遭言語霸凌
2017/02/20 08:32
李奧納多女友全裸曖昧遮點 南半球火辣破表 李奧納多女友全裸曖昧遮點 南半球火辣破表
2017/02/20 14:41
《哈利波特》肥胖惡表哥 27歲搖身一變斯文小生 《哈利波特》肥胖惡表哥 27歲搖身一變斯文小生
2017/02/20 14:06
淚別高鳴 陳珮騏悲悼：感應他很安祥 淚別高鳴 陳珮騏悲悼：感應他很安祥
2017/02/20 14:25
權相佑房產王 砸上億買樓以星妻生日命名 權相佑房產王 砸上億買樓以星妻生日命名
2017/02/20 09:40
裘莉度難關磨心志 盼家庭成員更堅強 裘莉度難關磨心志 盼家庭成員更堅強
2017/02/20 12:24
焦曼婷黏帥星爸 見面互訴「我想你」 焦曼婷黏帥星爸 見面互訴「我想你」
2017/02/20 12:07
指原莉乃年賺千萬 吸金女因...封最討厭的偶像 指原莉乃年賺千萬 吸金女因...封最討厭的偶像
2017/02/20 09:55
最美星二代！ 邱淑貞愛女小露香肩秀長腿 最美星二代！ 邱淑貞愛女小露香肩秀長腿
2017/02/20 16:01
巡演體力超強 55歲歌神自嘲機場狂嗑飯 巡演體力超強 55歲歌神自嘲機場狂嗑飯
2017/02/20 11:49
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.