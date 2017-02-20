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夏于喬勤練身材 爆汗體驗飛輪

2017/02/20 17:17
夏于喬說，大家看她的身材瘦瘦的，其實背後下了很多的苦功。（記者張安蕎攝）夏于喬說，大家看她的身材瘦瘦的，其實背後下了很多的苦功。（記者張安蕎攝）

〔記者張安蕎／新北報導〕過年期間不少民眾餐餐大魚大肉，一個年節下來體重增加不少，藝人夏于喬今天到樹林國民運動中心，與教練共同示範甩脂運動，30分鐘下來整個人爆汗淋漓，讓她直呼很過癮，感覺整個人都輕盈許多，她也分享平時瘦身秘招，呼籲民眾可多跟著做，保持好身材並不難。

藝人夏于喬與教練共同示範甩脂運動，30分鐘下來整個人爆汗淋漓，讓她直呼很過癮。（記者張安蕎攝）藝人夏于喬與教練共同示範甩脂運動，30分鐘下來整個人爆汗淋漓，讓她直呼很過癮。（記者張安蕎攝）

夏于喬說，大家看她的身材瘦瘦的，其實背後下了很多的苦功，她不但經常練習Tabata間歇性運動，加強核心肌群訓練，也會多走路、騎腳踏車，一有空在家裡也會鋪上瑜珈墊拉拉筋，或是舉啞鈴做重力訓練，再搭配適當的飲食蛋白質、澱粉均衡攝取，並養成少量多餐七分飽、作息正常、多喝水等習慣，這樣不僅線條好看，連膚質都會明顯改善。

曾拍過內衣廣告的夏于喬相當重視胸肌及馬甲線的雕塑，因此樹林國民運動中心特別安排坐姿蝴蝶訓練機、跆拳道教室的TRX懸吊，訓練夏于喬胸大肌及肱三頭肌，強化腹部核心肌群，另外也安排了訓練耐力、燃脂、雕塑下半身曲線的飛輪體驗，果然30分鐘下來夏于喬爆汗淋漓，感覺整個人都輕盈許多。

夏于喬說，維持好身材、養成運動習慣是要持之以恆的，新北市現在有新莊、蘆洲、淡水、三重、土城、中和、板橋、新五泰、樹林、汐止及永和等11處國民運動中心，密度高居全台各縣市之冠，不僅設施完善、費用平價，重點是還有專業教練群陪伴，要保持好身材並不難。

去年7月開始營運的樹林國民運動中心，1樓有50M室內溫水游泳池，還有桌球室、撞球室、壁球室、棋藝閱覽室和兒童遊戲室，2樓有體適能中心、飛輪教室、韻律教室、羽球場、室外攀岩場以及跆拳道教室，4樓是綜合球場，可容納兩面全場籃球場。目前新北市各運動中心的運動課程都已公告在官網，想要年後甩脂的朋友不妨參考課程內容，選擇適合自己的運動方式報名。

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