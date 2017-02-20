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鄭爽清純形象崩壞 粉絲後援會嘆：我們堅持不住了

2017/02/20 16:52

鄭爽外型甜美清純，曾演出多部人氣偶像劇，演技被受肯定。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星鄭爽，外型甜美清純，主演電視劇《微微一笑很傾城》人氣飆漲，沒想到近日卻爆出在路邊崩潰大哭又哈菸，隨後又在微博開啟私人帳號，發文大爆粗口，「小仙女」清純形象大崩壞，讓不少粉絲相當失望，連鄭爽的官方後援會都宣佈解散，直言「我們堅持不住了」。

鄭爽近日失控行徑，讓外界震驚。（翻攝自新浪娛樂）

鄭爽近日疑似在微博開私人帳號「Yeah虛擬小號」，發文屢爆髒話、言論火爆犀利，與原本清純形象相差甚遠，讓不少粉絲相當吃驚。鄭爽的官方粉絲後援會昨日突然在微博發文，表示近日為了鄭爽「放逐自我」的行徑感到擔憂，試圖聯絡公司尋問鄭爽的官方消息，都得不到回應，讓粉絲失望地說，「我們堅持不住了，一個被拋棄的官方後援會，一個被自己愛豆不要的後援會」宣佈後援會解散。

但隨後該發文又被刪除，鄭爽官方後援會又發文，證實後援會解散，為上一篇發文道歉「言語方式實在欠妥」，澄清不是鄭爽不要粉絲，而是擔心粉絲管理後援會太辛苦。發文一出立刻引起網友熱議，「不粉不黑，只有我一個人覺得她該看心理醫生嗎？」、「裝著傻白甜的極品蓮花婊」，但也有不少網友支持鄭爽做自己，心疼她在演藝圈壓力太大。

鄭爽官方粉絲後援會昨日突發文宣佈解散，隨後又刪去該文。（翻攝自新浪娛樂）

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