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（影音）處處有溫情 男星香江傳愛無國界

2017/02/20 13:48

任賢齊秉持愛心無國界理念，堅持把愛傳出去。（翻攝自任賢齊臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人任賢齊長期投身公益活動，讓他看到社會各個角落，也因為秉持「愛心無國界」為出發點，任賢齊早把獻愛的信念，發揮到淋漓盡致。

上周任賢齊前往香港較為特殊學校探訪，他說：「這些學生大多是輕微自閉症的同學，校長說，那些學生的IQ大約在60左右。」他們在學校讀書、學到知識、訓練自我生活技巧，以便將來盡早融入社會。

任賢齊和自閉症同學打成一片。（翻攝自任賢齊臉書）

「學校用了很多不同方式教育學生開朗樂觀積極學習，而學校不單有教正常知識，還有很多與別不同的教育方法」，任賢齊說，學校建立一個小賣部，讓同學負責去賣東西，訓練他們計算，以及人與人接觸技巧。

任賢齊認為，現今社會自閉症的比例不少，「他們並不是不正常，只是與我們有一些地方不同」，他認為，假使沒有正確關心及教導，封閉了這些同學的天賦，這是非常可惜的。

任賢齊愛心不落人後。（翻攝自任賢齊臉書）

「看到學校老師們用大愛去了解他們，幫助他們照顧好自己，發揮天賦，真的很偉大」，任賢齊說，希望外界可以多多關心了解自閉症兒童，給予他們更多的愛、關心及鼓勵，讓他們可以快樂成長。

相關影片：〈影片取自任賢齊臉書，如遭移除敬請見諒〉

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