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（影音）TWICE新歌超夯 子瑜馬尾公主讓粉絲「心空」了

2017/02/20 13:54

子瑜在MV中一連變化大波浪捲、長直髮以及馬尾公主頭造型。（翻攝自YouTube）〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓夯團「TWICE」今台灣時間凌晨公開新歌《KNOCK KNOCK》MV，在影音平台YouTube上線14小時點擊率已突破530萬，並空降Melon、Naver Music等8大南韓數位音樂網站冠軍，印證她們的超強人氣，青春無敵的團員們在MV中換上睡衣開睡衣趴、玩枕頭戰，輕快的曲風加可愛的畫面讓粉絲讓直呼「戀愛了」！

17歲的台灣成員子瑜在MV中一連變化多種髮型，從浪漫的大波浪捲、清純的長直髮以及蝴蝶結馬尾公主頭造型一應俱全，而子瑜俏麗的公主頭造型更讓歌迷大讚「完全心空（韓語：心動之意）」，就連老闆朴軫永也在MV中軋一角，力挺子弟兵，讓粉絲們已迫不及待看到「TWICE」表演新曲。

「TWICE」今台灣時間凌晨公開新歌《KNOCK KNOCK》MV，在影音平台YouTube上線14小時點擊率已突破530萬，並空降南韓數位音樂網站冠軍。（翻攝自網路）
（相關影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒）

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