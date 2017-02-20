（影音）余皓然發現王中平優點 「沒選里長太埋沒他」

王中平（右）和余皓然老夫老妻經常曬恩愛。（翻攝自王中平和余皓然愛的小屋臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕歌手王中平和老婆余皓然結婚多年，育有一子一女，家庭生活幸福，憨直的他常會做出讓人感動的事，昨天余皓然就說：「沒讓老王選里長真的太埋沒他了。」

話說昨天2人到在民權東路6段附近散步，走著走著2人行經民權隧道，居然讓王中平看到一隻蜥蜴，他一不做二不休立刻跑進隧道內一手抓起蜥蜴，打算拿到草叢放生。

憨直的王中平，昨天跑進隧道內抓誤入「叢林」的蜥蜴。（翻攝自王中平和余皓然愛的小屋臉書）

一旁余皓然看到這一幕，無奈搖頭直說：「我只能說老王真的太有愛心了，不愧是愛種樹的大樹先生，他擔心牠被車壓，也擔心牠無法覓食，急忙將祂抓去草叢放生，沒讓老王選里長真的太埋沒他了。」余皓然則說自己光看到就嚇跑了。

網友對於王中平舉動，大呼真是太有愛，一群人都說一定要給個讚，有人更誇他「老王好眼力，隧道速度那麼快，竟然還看的到牠」，哪知余皓然竟冷笑回應：「我們在散步啦！」

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