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（影音）協助舞團因...突閃人 黃明志拍MV爆氣

2017/02/20 11:24

黃明志在拍攝MV中受到挫折。（翻攝自黃明志臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕馬來西亞歌手四葉草再推新單曲，並在新歌《新寶島曼波》中唱台語又跳舞，特別的是，MV中找來林進（飛醺卑鄙）、小A辣、胖虎、老田等一票網路紅人助陣演出，但歌手黃明志在拍攝途中，卻遭受到挫折，讓他在臉書爆氣發洩。

黃明志說自己飛來台灣特別要拍MV，特意找了現場跳土風舞的團體入鏡，一群人開心的練舞，都快將舞步練了，但這群人卻突然消失，不願意繼續協助拍攝，原因只是因為看到女裝扮相的小A辣，而該跳舞團是某教會的團體，因為小A辣的關係，他們沒有任何交代就離開，讓黃明志非常不爽。

黃明志更表示，自己不爽的原因並不是因為拍不成，因為拍攝工作本來就會一直有變動，他真正不爽是因為一個大宗教無法包容不一樣的人，更帶著歧視的眼光看待這樣的差異，才是他真正不爽的地方，現場他也請小A辣發表感想，小A辣表示會難過，更有被霸凌的感覺，但要試著自我調適，做自己就好。

最後，黃明志也說︰「世界上，沒有一個主會要你去排擠別人，沒有一個主會做這件事，這世界上不可能有這樣的神，因為如果這樣，他就不是神了。」

因為小A辣有出現舞蹈中，讓MV拍攝起了衝突。（翻攝自臉書）

（影片擷取自YouTube，如被移除請見諒）

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