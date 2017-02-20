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權相佑房產王 砸上億買樓以星妻生日命名

2017/02/20 09:40

權相佑（右）寵妻無極限，買下房產並以老婆孫泰英（左）的生日819為建築物命名。（翻攝自韓網）〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓男星權相佑與孫泰英結婚8年多，育有1子1女。近年來演藝事業跨及中國，拍戲之餘也投資房地產，精準的投資眼光讓他成為南韓演藝圈中「不動產之王」，據悉，他擁有海內外355億元韓幣（約9.4億元台幣）的房地產，寵妻的他更曾大手筆買下58億元韓幣（約1.5億元台幣）的大樓，並以老婆的生日命名。

權相佑擁有約台幣9.4億的房產，風光坐擁南韓演藝圈不動產之王寶座。（翻攝自紅秀GRAZIA微博）據南韓節目《Section TV演藝通信》指出，權相佑名下的房地產高達355億元韓幣，包括澳洲黃金海岸的別墅，及南韓的3棟建築，為了老婆和兒女，他不惜砸重金，在澳洲打造17億元韓幣（約4547萬元台幣）的別墅，4年前以約200億元韓幣（約5.3億元台幣）購入韓國京畿道盆唐區的新建大樓，隔年再購入首爾清潭洞的4層樓商家，價值58億元韓幣（約1.5億元台幣），更取名為「Rookie 819」，其中結合兒子小名與老婆孫泰英的生日，寵妻兒無極限。前年他再買進要價80億元韓幣（約2.1億元台幣），位於首爾聖水棟的工廠建物，讓他榮登不動產王。

權相佑（左）與孫泰英（右）結婚8年多，感情依舊甜蜜蜜，夫妻倆不時會在網上放閃曬自拍。（翻攝自IG）

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