李光洙扮子瑜跳Cheer up 好身材擋不住

李光洙（左）、宋智孝（中）、池錫辰（右）化身女團「TWICE」，大跳夯曲《Cheer up》。（擷取自YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓人氣綜藝節目《Running Man》近日舉辦亞洲巡迴見面會，吸引不少粉絲掏錢朝聖，日前才結束台灣見面會，成員們扮成夯團「BIGBANG」，精心策劃演出，精采表演大獲好評。昨日在澳門舉辦粉絲見面會，依舊吸引大批粉絲，李光洙、宋智孝、池錫辰更化身女團「TWICE」，大跳夯曲《Cheer up》。

李光洙（中）扮女裝跳女團舞蹈，人魚線和腹肌若隱若現。（擷取自YouTube）

李光洙、池錫辰換上女裝、戴上假髮，變身性感啦啦隊員，搭檔宋智孝嗨跳「TWICE」的招牌舞曲《Cheer up》，一開始李光洙似乎站錯位，歌曲一下就站到中間，讓原本該站在中央的宋智孝瞬間傻眼，兩人尷尬對視後才大笑，將錯就錯繼續表演。其中，李光洙穿著中空露肚裝，配上柔順長髮，模仿子瑜，但身高190公分的他，穿上女裝只要一舉起雙手，腹肌、人魚線就立刻露出來，跟可愛性感的舞風超級衝突，讓現場粉絲笑翻。

「Running Man」成員日前在台灣見面會，扮成夯團「BIGBANG」。（資料照，記者趙世勳攝）

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