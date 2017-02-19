為什麼嫁給蔡阿嘎？ 二伯細數老公5大優點
2017/02/19 21:40
二伯（左）細數蔡阿嘎（右圖左）優點。（合成圖，翻攝自嘎嫂二伯人妻日記臉書）
〔娛樂頻道／綜合報導〕網路紅人蔡阿嘎去年和初戀女友「二伯」許定終身，常在網路上分享婚後生活的二伯，今天一改搞笑路線，認真談起老公的優點，讓不少網友看了直喊：「好感人的告白呀！」
蔡阿嘎在老婆二伯眼中非常細心。（翻攝自嘎嫂二伯人妻日記臉書）
二伯說，「很多人好奇，到底為什麼會嫁給這個吵吵鬧鬧的男生？」她眼中的蔡阿嘎不止認真、細心、執著、念舊，心還很軟，平常沒事不是在電腦前看影片就是在剪片，對工作認真之外，且知足感恩。
二伯還分享蔡阿嘎最常說的話，「沒有人有義務要看你的影片、沒有人有義務要喜歡你，所以，對粉絲一定要回饋、不要消費！」或許就是因為這樣，支持著夫妻倆能正面看待生活中遇到的轉變或挫折，而且蔡阿嘎總能記得身邊的人喜歡或討厭的事物，並適時的給予，也讓她覺得很感動。
說到這裡，二伯話鋒一轉，笑虧蔡阿嘎工作時非常吹毛求疵又「機歪到不行」，讓身邊的人又愛又恨，「是的，我就是嫁給了一個這樣嘴賤機歪討厭但又讓人不得不佩服和感動的男生。」感性又搞笑的告白，讓粉絲們看了又哭又笑，也祝福他們一輩子幸福。
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