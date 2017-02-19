為什麼嫁給蔡阿嘎？ 二伯細數老公5大優點

二伯（左）細數蔡阿嘎（右圖左）優點。（合成圖，翻攝自嘎嫂二伯人妻日記臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕網路紅人蔡阿嘎去年和初戀女友「二伯」許定終身，常在網路上分享婚後生活的二伯，今天一改搞笑路線，認真談起老公的優點，讓不少網友看了直喊：「好感人的告白呀！」

蔡阿嘎在老婆二伯眼中非常細心。（翻攝自嘎嫂二伯人妻日記臉書）

二伯說，「很多人好奇，到底為什麼會嫁給這個吵吵鬧鬧的男生？」她眼中的蔡阿嘎不止認真、細心、執著、念舊，心還很軟，平常沒事不是在電腦前看影片就是在剪片，對工作認真之外，且知足感恩。

二伯還分享蔡阿嘎最常說的話，「沒有人有義務要看你的影片、沒有人有義務要喜歡你，所以，對粉絲一定要回饋、不要消費！」或許就是因為這樣，支持著夫妻倆能正面看待生活中遇到的轉變或挫折，而且蔡阿嘎總能記得身邊的人喜歡或討厭的事物，並適時的給予，也讓她覺得很感動。