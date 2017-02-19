（影音）EXO出現印度山寨版？ SM：這是明顯抄襲

EXO的《咆嘯》、《Baby Don't Cry》疑似被印度歌手抄襲。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓夯團「EXO」成軍4年，每次推出新作品便會占據各大排行榜冠軍，而成員們個個長相帥氣，橫跨影歌視三棲表現亮眼。過去曾出現山寨版EXO的泰國團體MILLENIUM BOY，日前又被粉絲發現，EXO的《咆嘯》、《Baby Don't Cry》竟出現印度版？旋律相似度高達95%，疑似抄襲。

印度電影《Kannayya Telugu》中的2首歌明顯抄襲EXO，SM娛樂表示將採取禁一步處理。（翻攝自網路）

EXO的歌常常成為時下潮流，高人氣也引來各國爭相模仿，近期有網友發現印度電影中，歌手Hemachandr所唱的《Dhamki Marr》和EXO的夯曲《咆嘯》旋律幾乎一樣，另外同部片中，歌手Deepu的《Baby Kanipinchav》也爆抄襲《Baby Don't Cry》，不僅名子相像，整首歌也如出一轍。這2首歌皆未標記翻唱，也沒有獲得SM授權，明顯涉嫌抄襲。

粉絲發現後紛紛灌爆Youtube，指控這2首歌擺明抄襲EXO，並通知經紀公司SM娛樂。而SM也出面回應「這是明顯的抄襲」，之後將與作曲家和出版商討論如何進一步處理。

（影片擷取自YouTube，如遭移除敬請見諒）

《Dhamki Marr》自4分24秒開始；《Baby Kanipinchav》自14分33秒開始。