12年《青春點點點》爆停播 粉絲嘆：我的青春

開播12年的廣播節目《青春點點點》宣布停播。（翻攝自《青春點點點》臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕廣播節目《青春點點點》自2004年開播以來，以活潑自在的廣播風格，受到許多學生族群喜愛，也是許多人學生時期得回憶之一，沒想到今日卻宣布開播12年的週日《青春點點點》，將在今天劃下句點，讓許多忠實聽眾直問，「什麼！要結束了？」非常不捨節目停播。

主持人馬克（左）、瑪莉（右）、喬治三人逗趣搭檔，受到許多聽眾喜愛。（翻攝自《青春點點點》臉書）

《青春點點點》今日在臉書宣佈，「十二年來的週日青春點點點，在今天要邁入最後的句點了」宣佈週日節目即將停播，今晚將是最後一集，主持人馬克、瑪莉、喬治，也感謝聽眾多年的支持，「12年，我們從青春無敵的大學生變成老了一些的廢物，這些年來謝謝你們的包容與忍耐，青春點點點感恩感謝感激你的參與」，消息一出，讓粉絲相當震驚，「我的青春」、「蛤！什麼，要結束了…太突然了吧」、「我們的高中回憶…」。

《青春點點點》突宣布，今日是最後一天播出節目。（翻攝自《青春點點點》臉書）

據《ETtoday》報導，飛碟聯播網表示，《青春點點點》只是停播「週日」時段，其他時段仍照常播出，才讓粉絲鬆一口氣。