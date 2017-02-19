西川貴教登台爆發珍奶魂 二度開唱被逼出男兒淚

西川貴教二度登台開唱，被粉絲驚喜逼出男兒淚。（大鴻藝術提供）〔記者粘湘婉／綜合報導〕46歲日本搖滾教主西川貴教（T.M.Revolution）相隔3年，今晚2度在台開唱，集結出道20周年的精彩歌單，一開場連飆《獨裁─monopolize》、《HOT LIMIT》等6首快歌，高亢鐵嗓讓台下2500名朝聖台粉嗨翻天，歡呼聲沒斷過，他見狀露出滿足笑容，用國語笑回：「讚啦！」更在安可感動流下男兒淚。

西川貴教相隔3年，今晚二度在台開唱。（大鴻藝術提供）

來台多次的他，3年前首度在台賣嗓，逾2千名台粉捧場，今晚二度開唱又遇出道20周年，票房從3年前的480萬晉升到770萬，成長1.6倍。面對3年沒見的台粉，他練了多句國語，甜喊「我好想大家，過了3年終於回到最愛的台灣開唱」，為炒熱氣氛還裝娃娃音，笑喊「聽不到耶」，聽到粉絲歡呼聲夠大聲才笑回「很棒」，炒熱氣氛功力一流；演出中，他也不時撂幾句台語，包括「大家好」、「呷飽沒」，見到粉絲反應熱烈，才鬆了一口氣地說：「還好大家聽得懂。」

西川貴教今晚在台開唱，開場連飆6首快歌，炒熱現場氣氛。（大鴻藝術提供）

今晚安可時，台下粉絲高舉手幅「謝謝，20周年」排出「TMR」字樣，西川看到粉絲精心準備的驚喜，愣了一下大喊：「你們好狡猾！」當場流下男兒淚，擦乾淚水後用國語狂飆：「我愛你，台灣！」讓粉絲嗨翻天，最後在《Heart Of Sword》中完美結束演出。

西川貴教今在演唱會上，飆唱20首歷年金曲。（大鴻藝術提供）

西川貴教除在演出中，不斷大喊愛台灣外，熱愛健身的他，平常最自豪9%體脂，但他此趟來台，天天喝珍奶，1天內就狂灌3杯，還指定全糖少冰，將健美身材完全拋到腦後。他結束台灣場演出後，將搭機返回日本工作，班機不公開。

西川貴教相隔3年再度在台開唱，甜喊想台粉。（大鴻藝術提供）