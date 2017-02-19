限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

西川貴教登台爆發珍奶魂 二度開唱被逼出男兒淚

2017/02/19 20:43

西川貴教二度登台開唱，被粉絲驚喜逼出男兒淚。（大鴻藝術提供）〔記者粘湘婉／綜合報導〕46歲日本搖滾教主西川貴教（T.M.Revolution）相隔3年，今晚2度在台開唱，集結出道20周年的精彩歌單，一開場連飆《獨裁─monopolize》、《HOT LIMIT》等6首快歌，高亢鐵嗓讓台下2500名朝聖台粉嗨翻天，歡呼聲沒斷過，他見狀露出滿足笑容，用國語笑回：「讚啦！」更在安可感動流下男兒淚。

西川貴教相隔3年，今晚二度在台開唱。（大鴻藝術提供）

來台多次的他，3年前首度在台賣嗓，逾2千名台粉捧場，今晚二度開唱又遇出道20周年，票房從3年前的480萬晉升到770萬，成長1.6倍。面對3年沒見的台粉，他練了多句國語，甜喊「我好想大家，過了3年終於回到最愛的台灣開唱」，為炒熱氣氛還裝娃娃音，笑喊「聽不到耶」，聽到粉絲歡呼聲夠大聲才笑回「很棒」，炒熱氣氛功力一流；演出中，他也不時撂幾句台語，包括「大家好」、「呷飽沒」，見到粉絲反應熱烈，才鬆了一口氣地說：「還好大家聽得懂。」

西川貴教今晚在台開唱，開場連飆6首快歌，炒熱現場氣氛。（大鴻藝術提供）

今晚安可時，台下粉絲高舉手幅「謝謝，20周年」排出「TMR」字樣，西川看到粉絲精心準備的驚喜，愣了一下大喊：「你們好狡猾！」當場流下男兒淚，擦乾淚水後用國語狂飆：「我愛你，台灣！」讓粉絲嗨翻天，最後在《Heart Of Sword》中完美結束演出。

西川貴教今在演唱會上，飆唱20首歷年金曲。（大鴻藝術提供）

西川貴教除在演出中，不斷大喊愛台灣外，熱愛健身的他，平常最自豪9%體脂，但他此趟來台，天天喝珍奶，1天內就狂灌3杯，還指定全糖少冰，將健美身材完全拋到腦後。他結束台灣場演出後，將搭機返回日本工作，班機不公開。

西川貴教相隔3年再度在台開唱，甜喊想台粉。（大鴻藝術提供）

相關新聞

推薦新聞
火車上親餵母乳遭嗆妨害風化 林辰唏反擊「沒什麼好可恥」 火車上親餵母乳遭嗆妨害風化 林辰唏反擊「沒什麼好可恥」
2017/02/19 15:45
茵茵開腿扶正「這個」 被讚台灣之光 茵茵開腿扶正「這個」 被讚台灣之光
2017/02/19 19:14
四葉草跳曼波 林進小A辣等一票網紅助陣 四葉草跳曼波 林進小A辣等一票網紅助陣
2017/02/19 14:58
強國網紅花8年整成范冰冰 兒子正臉長這樣 強國網紅花8年整成范冰冰 兒子正臉長這樣
2017/02/19 15:33
《浪漫滿屋》Rain奶奶病逝 罹癌間仍忍痛拍戲 《浪漫滿屋》Rain奶奶病逝 罹癌間仍忍痛拍戲
2017/02/19 16:37
汪小菲飯店遭爆無照營業 愛妻大S這樣說... 汪小菲飯店遭爆無照營業 愛妻大S這樣說...
2017/02/19 16:29
謝忻咬牙踩健康步道 榨乾胡瓜口袋 謝忻咬牙踩健康步道 榨乾胡瓜口袋
2017/02/19 15:05
女星為讓媽媽離婚 竟甘願遭父家暴多年 女星為讓媽媽離婚 竟甘願遭父家暴多年
2017/02/19 20:39
徐亨投資連3敗賠上億 「下麵」卡實在 徐亨投資連3敗賠上億 「下麵」卡實在
2017/02/19 17:45
（影音）金來沅公開《Doctors》大秘密 這句經典台詞竟是他自創的 （影音）金來沅公開《Doctors》大秘密 這句經典台詞竟是他自創的
2017/02/19 15:06
子瑜性感黑貓舞致敬金鐘國 嘻小瓜感動落淚：進步好多 子瑜性感黑貓舞致敬金鐘國 嘻小瓜感動落淚：進步好多
2017/02/19 17:19
（影音）INFINITE黑王子look帥翻 優鉉「水喔」調戲聖圭 （影音）INFINITE黑王子look帥翻 優鉉「水喔」調戲聖圭
2017/02/19 19:24
黃牛票衝破2萬 江蕙、Jolin、阿信搶看歌神 黃牛票衝破2萬 江蕙、Jolin、阿信搶看歌神
2017/02/19 19:26
（影音）羅小白爆曾被程予希譙「去死」 當場傻眼 （影音）羅小白爆曾被程予希譙「去死」 當場傻眼
2017/02/19 18:40
Angelababy畫作要價81萬！ 網轟：對藝術的污辱 Angelababy畫作要價81萬！ 網轟：對藝術的污辱
2017/02/19 16:47
13歲女童嘗禁果戀上鄰居大叔 魯妮瑪拉新片挑戰道德尺度 13歲女童嘗禁果戀上鄰居大叔 魯妮瑪拉新片挑戰道德尺度
2017/02/19 15:22
侯佩岑告白帥兒「媽媽的小太陽」 網催：再生一個 侯佩岑告白帥兒「媽媽的小太陽」 網催：再生一個
2017/02/19 19:11
「修二與彰」再合體！龜梨、山下12年後合作新戲 「修二與彰」再合體！龜梨、山下12年後合作新戲
2017/02/19 14:00
愛紗婚宴要辦兩場 婆婆只有這項要求 愛紗婚宴要辦兩場 婆婆只有這項要求
2017/02/19 19:13
小8以為路人是嚴爵 當場做出這反應 小8以為路人是嚴爵 當場做出這反應
2017/02/19 15:37
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.