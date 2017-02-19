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Open Arms神曲降臨！ 旅行者成軍44年首度來台嗨翻歌迷

2017/02/19 19:59

「Journey」2017台北演唱會。（記者趙世勳攝）〔記者盧家豪／台北報導〕美國經典老牌樂團「Journey」旅行者合唱團今在南港展覽館開唱，成軍44年首度登台，帶來《Open Arms》、《Don't Stop Believin'》與《Faithfully》等經典曲目。

「Journey」2017台北演唱會。（記者趙世勳攝）

旅行者今先以《Separate Ways》開場，前奏一下全場隨即陷入瘋狂，接著主唱亞奈爾派達向台下大喊「你好台北」，再度引起尖叫，緊接著演出《Be Good to Yourself》在台上又唱又跳，旅行者今晚預計演唱《Lights》、《La Raza》、《Lovin', Touchin', Squeezin》等15首歌，要讓台下的歌迷一飽耳福。

「Journey」2017台北演唱會。（記者趙世勳攝）

旅行者1973年成立至今，曾創作不少膾炙人口的歌曲，也被不少名人翻唱，光《Open Arms》就曾被瑪麗亞凱莉跟席琳狄翁兩大歌姬重新演繹、《Don't Stop Believin'》更是在電影《搖滾時代》中由湯姆克魯斯詮釋，更在今年被選進搖滾名人堂，奠定搖滾天團地位。

樂團成員難得來台，表示今晚結束演出後想去夜市「朝聖」一下，全團將於明天離台，班機不公開。

「Journey」2017台北演唱會。（記者趙世勳攝）「Journey」2017台北演唱會。（記者趙世勳攝）

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