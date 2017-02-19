女星為讓媽媽離婚 竟甘願遭父家暴多年

吳淑敏自爆小時候遭父親家暴的心酸事。（翻攝自吳淑敏臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕歌手吳淑敏10歲時參加「五燈獎」脫穎而出，出道25年曾2度入圍金曲台語歌后，歌唱實力深厚，近年挑戰戲劇演出，表現亮眼。吳淑敏一路走來星途坎坷，曾因合約轉讓糾紛，只好勤跑駐唱討生活，天天被前追著跑，沒想到童年更艱辛，她自爆國中時，父親長期家暴媽媽，為了保護媽媽，自願上前挨打，讓她至今都擺脫不了被家暴的陰影。

吳淑敏10歲就從五燈獎走紅，出道25年歌唱實力備受肯定。（翻攝自吳淑敏臉書）

據《聯合報》報導，吳淑敏透露，國中時家境原本不錯，爸爸販售名牌打火機，事業有成，未料後來事業漸漸走下坡，讓爸爸開始酗酒成性，一回到家中就對媽媽拳打腳踢，吳淑敏不忍媽媽長期被家暴，又不願驗傷提離婚，只好想辦法「驗傷」，每當媽媽被毆打時，吳淑敏就會自願上前挨揍，然後趕緊到醫院驗傷，她透露，因為聽說離婚要有3張驗傷單，才拼命「集點」希望媽媽脫離苦海，但媽媽還是堅持守住家庭，直到她上高中父母才離婚。

吳淑敏（左）和媽媽感情相當好，時常在臉書分享和媽媽的趣事。（翻攝自吳淑敏臉書）

媽媽離婚後，和吳淑敏相依為命，母女倆感情相當親密，她小小年紀就一肩扛起家計，到處唱歌賺錢，加上後來媽媽倒會欠債，有一段時間被債主追著跑，讓她直呼「那種感覺只有親身經歷才能體會，太恐怖，也太丟臉」現在終於苦盡甘來，生活終於漸漸好轉。



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