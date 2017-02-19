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（影音）INFINITE黑王子look帥翻 優鉉「水喔」調戲聖圭

2017/02/19 19:24

INFINITE見面會。（記者陳逸寬攝）

〔記者陳立妍／台北報導〕南韓7人男團「INFINITE」時隔3個月再度襲台舉辦見面會，今下午他們從泰國風塵僕僕趕到寶島會粉絲，晚間團員們化身「黑王子」登台，身穿黑色勁裝演唱夯曲《BAD》熱力開場，嗨翻台下約3700名歌迷。

INFINITE見面會。（記者陳逸寬攝）

團員們以標準的華語「大家好，我們是INFINITE」向粉絲打招呼，東雨去年11月來台因腳傷，只能坐著「陪唱」，這次來台他興奮表示已經痊癒，當場熱舞又表演高難度地板動作，引起粉絲高分貝尖叫聲。

INFINITE見面會。（記者陳逸寬攝）

而在隊長聖圭自我介紹時，成員優鉉則在旁大喊「水喔水喔」，主持人阿娟問他為何一直調戲聖圭？優鉉揶揄表示：「因為他的髮型很像《鬼怪》的孔侑啊！」隨後7人在台上挑戰表情拍照，示範帥氣、賣萌等表情，但東雨卻因為搞不清楚規則自動淘汰，成烈更整個衝出框外拍照，逗得全場歌迷樂不可支。

此外，「INFINITE」預計明天搭機離台。

INFINITE見面會。（記者陳逸寬攝）INFINITE見面會。（記者陳逸寬攝）INFINITE見面會。（記者陳逸寬攝）INFINITE見面會。（記者陳逸寬攝）INFINITE見面會。（記者陳逸寬攝）INFINITE見面會。（記者陳逸寬攝）INFINITE見面會。（記者陳逸寬攝）

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