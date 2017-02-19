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《無挑》朴明秀自爆整型 哈哈吃驚：變太帥了

2017/02/19 19:47

朴明秀（右）趁著《無限挑戰》停播期間，進廠維修消除眼袋。（翻攝自朴明秀Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓人氣綜藝節目《無限挑戰》日前宣布將停播7周，在長達約2個月的時間進行節目內容調整，改成前3周播出綜藝《四十春期》，剩下4周播出精華特輯和成員近況，讓製作單位和主持群能得到休息，製作出更好的節目，主持人之一的朴明秀更趁機「進廠維修」，動手術消除眼袋。

朴明秀整型前眼袋明顯下垂，略顯老氣。（合成圖，翻攝自朴明秀Instagram）

昨日播出的《無限挑戰》中，成員聚集起來一起觀看《無限挑戰》11年來的經典片段，也向觀眾公開成員近況，其中朴明秀戴著墨鏡現身，引起成員們關心，鄭埻夏還笑虧他「臉長得不一樣了」，朴明秀也大方承認做了「脂肪移除手術」，消除長期下垂又肥大的眼袋，讓哈哈稱讚：「臉看起來真的變帥了！」

事實上，朴明秀先前就在Instagram坦承動了脂肪移除手術，還上傳和光熙的合照，開玩笑地說「2個整型人」，並表示光熙介紹他整型，消除肥大的眼袋，術後整個人看起來變得非常年輕。

《無限挑戰》停播7周，改播成員近況和精華特輯。（翻攝自《無限挑戰》臉書）

相關影片：（影片擷取自Naver TV，如遭移除敬請見諒）

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