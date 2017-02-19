家家新歌搭上奧斯卡熱門片 偷偷寫信告訴天堂的媽

家家趁著拍攝MV寫信給在天堂的母親。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕美聲歌手家家獻唱HUSH為她創作的新歌《還是想念》，這首歌也成為妮可基嫚主演、入圍本屆奧斯卡金像獎最佳影片等6項大獎的熱門電影《漫漫回家路》中文版宣傳主題曲。

拍攝《還是想念》MV時，導演把攝影棚打造成「意象郵局」，一個個窗口，一筆筆寫下的字句，都是寄託家家想念心情的「郵筒」。拍MV時，家家靜靜寫著信，卻不讓工作人員看她在信上寫了什麼，直到MV拍完，家家才透露是寫給在天堂的媽媽，她說：「透過書寫跟媽媽報告了近況，也表達思念的心情。」

家家4月將開唱。（相信音樂提供）

在聽過HUSH親身故事後，家家詮釋這首《還是想念》更到位，她說這是「與自己和解」的歌曲，並談到：「這首歌講的，是正面的情緒釋放。像是每個人都會有悔恨或做錯事情的時候，但情緒不應該是糾結，而是怎樣去原諒過去的自己。《還是想念》雖然聽起來傷心，但其實是滿正面的歌。我想要感覺是酸酸的，但眼淚不會掉下來；情緒是滿的，但不會溢出來。」

4月23日，家家將在台北Legacy舉辦《還是想念》新歌巡迴演唱會，門票於iNDIEVOX販售，2月24日則將在誠品台北信義店展開「Hey！家家 Bon Bon」誠品巡演簽唱會。