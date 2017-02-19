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女星哈菸又爆粗口 前男友反從渣男變暖男

2017/02/19 19:01

鄭爽以清純甜美形象走紅，但近日卻爆出在路邊哈菸，又在微博大罵婊子，自毀形象。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星鄭爽，外型甜美可愛，主演電視劇《微微一笑很傾城》爆紅，以清純女神的形象受到粉絲喜愛。未料，鄭爽近日爆出在路邊大哭、哈菸，又在微博開私人帳號，左一句婊子，右一句賤人，火爆發言讓外界震驚，多年清純形象毀於一夕。鄭爽「放逐自我」的表現，引起外界關注，連前男友張翰微博也被粉絲攻陷。

張翰和鄭爽分手後，被扣上「劈腿」、「渣男」的罵名。（翻攝自張翰微博）

鄭爽近日崩壞形象，讓不少粉絲相當失望，沒想到有部分粉絲跑到鄭爽前男友張翰的微博留言，「爽現在變成這樣都是你害的」、「鄭爽現在很委屈，你去安慰一下爽吧」兩人分手2年多，如今舊戀情又再度受到關注。

張翰（右）和女友古力娜扎（左）穩定交往2年多，漸漸受到粉絲祝福。（翻攝自張翰微博）

鄭爽和張翰因合作中國版《流星花園》擦出愛火，甚至一度傳出論及婚嫁，兩人戀情一直被外界看好，沒想到後來女方單方面宣布兩人已經分手，之後張翰又公開與女星古力娜扎熱戀，讓張翰被扣上「劈腿」、「渣男」的臭名。但兩人分手後，張翰從未對女方口出惡言，甚至呼籲粉絲不要回罵對方，加上和女友吉力娜扎穩定交往，形象也從「渣男」反轉成「暖男」。

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