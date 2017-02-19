徐亨投資連3敗賠上億 「下麵」卡實在

徐亨（後排右四）一連經過3次生意失敗的洗禮，領悟到自己真的不適合當「老闆」。（民視提供）

〔記者洪素津／台北報導〕徐亨今為宣傳阿強師手打麵，特地南下到超商擔任一日店長，舉行實體首發新品試吃發表會，而同公司的郭亞棠、余政鴻、红毛也到場互挺，提及一路從生意投資失敗到現在代言手打麵東山再起，徐亨對公司滿是感謝，也坦言說自己不是當老闆的料，當一個努力的「執行者」就好。

徐亨（右）為宣傳阿強師手打麵，特地南下到超商擔任一日店長，同公司的余政鴻、红毛也到場互挺。（民視提供）

徐亨不管是投資幕後工作或是幕前的拍攝都慘賠千萬，甚至轉移目標投資網路電視台也是億元以上損失，但他表示自己越挫越勇，一連經過3次生意失敗的洗禮後，領悟到自己真的不適合當「老闆」，現在就是跟著公司的安排，上通告、演戲、代言等等，努力工作還債，而他也說目前經濟狀況穩定，僅剩一些銀行貸款部分。

問及徐亨現在投資做生意會怕嗎？他大笑說：「已經不是怕的程度，是非常怕。還是努力做工比較實在。」而徐亨也坦言生意失敗並不可恥，可恥的是不願去面對，我坦然去面對，也從中吸取很多教訓，不過真的不會再貿然投資了，還是穩扎穩打就好，現在「下麵」比較重要。