遲來的求婚！ Paul下跪老婆 甜喊「該改變我們的關係了」

Paul和老婆咪咪結婚1年多，婚後2人生活甜蜜，並在去年喜迎愛女Ellie。（翻攝自Paul臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「生活玩家」Paul前年甜娶老婆咪咪，婚後育有愛女Ellie，1家3口生活相當幸福，雖然Paul和老婆已經結婚生子，但仍欠老婆一個求婚。情人節時夫妻倆飛往泰國旅遊，趁著浪漫節日，他在曼谷餐廳安排一連串驚喜橋段，下跪向老婆求婚，而他也甜蜜透露，這場求婚計畫已經策畫6年了！

Paul和咪咪日前飛往泰國甜過情人節，2人愛情長跑5年後結婚，但Paul卻少了求婚過程。因此，他決定在這次的泰國旅遊中彌補遺憾，給老婆一個浪漫求婚。2人到餐廳用餐時，搭配歌劇歌手的深情演唱，Paul拿著字卡向老婆告白「你讓我成為更好的男人」，並拿出鑽戒單膝下跪，全場紛紛替夫妻倆祝福，驚喜求婚也讓咪咪哭成淚人兒，給Paul深深一吻。

Paul日前彌補虧欠咪咪6年的求婚，老婆也甜蜜回憶「我願意！」（翻攝自YouTube）

Paul在2周前就開始安排這場求婚，雖然很緊張，但完美結局讓他大呼值得。（翻攝自YouTube）

不過，其實早在6年前，Paul就已經開始精心策劃浪漫求婚，而他也在2人前往泰國的前2個禮拜跟曼谷當地飯店聯繫，安排歌手、橋段，相當用心。雖然是遲來的求婚，仍讓咪咪相當感動，而Paul也感謝老婆一路陪伴，更告白「有妳跟女兒在，天天都是情人節！」

（影片擷取自YouTube，如遭移除敬請見諒）