「毒姬」林采緹爆半年沒工作 又傳與前經紀公司鬧翻

林采緹（左）傳出早已與胡睿兒（右）分手。（翻攝自林采緹、胡睿兒臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕饒舌團體「Under Lover」成員胡睿兒，去年在家呼麻被逮，意外曝光他和「蛇姬」林采緹的地下情。林采緹第一時間否認吸毒，沒想到事後被警方打臉，才乖乖認錯，和毒男友胡睿兒雙雙承諾自費戒癮治療。近日傳出「毒蟲鴛鴦」早已分手，林采緹也因捲入呼麻事件重創形象，已長達半年沒有任何工作邀約。

林采緹捲入呼麻事件後，長達半年沒工作。（翻攝自林采緹臉書）

據《ETtoday》報導，林采緹爆出呼麻事件後，便搬出兩人同居的愛巢，戀情疑似告吹，但事後兩人又在臉書維持甜蜜互動，感情似乎依舊穩定，沒想到近日又傳出，其實林采緹早已斷開胡睿兒，林采緹的經紀人僅以「藝人私事我們不會過問」，不願多做回應。

胡睿兒（右）因在家呼麻被抓，才曝光和林采緹2年的地下情。（資料照，記者王文麟攝）

林采緹因扮演爆乳動漫角色「蛇姬」爆紅，擁有D奶好身材，性感形象深受許多廣告商喜愛，原本演藝事業前途頗受外界看好，卻因捲入呼麻事件，形象跌落谷底，不但長達半年沒有工作邀約，又傳出與前經紀公司鬧合約糾紛，疑似不滿公司未幫她發聲明澄清沒有吸毒，又不幫她安排工作，讓她忍不住單方面向原公司提出解約，但公司都未理會，最後她才與香港電競有限公司簽約，但林采緹的原經紀人卻表示，雙方沒有解約，且合約到12月底。

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