潘裕文夢碎遭歌壇淘汰 唐綺陽開釋成「心靈明燈」

潘裕文曾經歷歌手生涯低潮期，因聽從唐綺陽建議而重新振作。（合成圖，翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕星光王子潘裕文10年前參加第1屆《超級星光大道》，擠破百人拿下第3名，深厚嗓音更被袁惟仁形容是「讓人留在心底的好聲音」。出道後，他曾經歷過低潮期，甚至萌生退出歌壇的念頭，而現在會有繼續闖蕩的動力，他坦言要感謝星座專家唐綺陽（原為唐立淇），更稱唐老師是「心靈明燈」。

潘裕文日前擔任動畫《黑貓魯道夫》宣傳大使，並獻聲主題曲。（翻攝自潘裕文臉書）

據《ETtoday》報導，潘裕文在2015年曾表示「30歲混不出名堂就退出演藝圈」，認為這是歌壇的自然淘汰。正當陷入谷底時，他意外看到唐老師解說雙子座的運勢，並建議「找回底氣，調整心態，重新起步」。而這段話成了他的動力，照著老師的放寬心後，立刻3家音樂公司找上門，現他加盟闊司音樂。

日前他暌違1年多重返歌壇，替動畫《黑貓魯道夫》獻聲，而全新單曲《空想夜車》由蔡旻佑替他量身訂作。錄製時，蔡旻佑以6字定心丸「放輕鬆，放膽唱」，讓他安心許多，單曲也將於21日數位上架。