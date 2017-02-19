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（圖多）奧斯卡入圍片主角全變《動物方城市》 網友幽默神合成

2017/02/19 16:25

《樂來越愛你》被網友幽默合成《動物方城市》，英文片名也取諧音超用心。（翻攝自網路）

〔記者盧家豪／綜合報導〕第89屆奧斯卡頒獎典禮將在27日登場，近日就有網友發揮創意，合成《動物方城市》和多部入圍片海報，把《樂來越愛你（La La Land）》改成「La La Lamb（羊）」，還請來「楊咩咩副市長」客串，連演員都從萊恩葛斯林（Ryan Gosling）、艾瑪史東（Emma Stone）變成變「Ryan Foxling」和「Emu Stone」。

《走音天后》被網友幽默合成《動物方城市》，英文片名也取動物諧音超用心。（翻攝自網路）

其他包括《走音天后》、《怪獸與它們的產地》、《鋼鐵英雄》、《赴湯蹈火》、《夜行動物》等片也有惡搞版本，相當用心。

《怪獸與它們的產地》被網友幽默合成《動物方城市》，英文片名也取動物諧音超用心。（翻攝自網路）《鋼鐵英雄》被網友幽默合成《動物方城市》，英文片名也取動物諧音超用心。（翻攝自網路）《赴湯蹈火》被網友幽默合成《動物方城市》，英文片名也取動物諧音超用心。（翻攝自網路）《夜行動物》被網友幽默合成《動物方城市》，英文片名也取動物諧音超用心。（翻攝自網路）

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