子瑜性感黑貓舞致敬金鐘國 嘻小瓜感動落淚：進步好多

TWICE近日在首爾舉行首場單獨演唱會。（翻攝自OSEN）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人「嘻小瓜」謝文傑從節目《大學生了沒》固定班底走紅，搞笑又豪放的個性，受到許多觀眾喜愛。嘻小瓜有著超強的舞蹈功力，還是「TWICE」成員子瑜出道前的舞蹈老師，日前「TWICE」在南韓舉辦首場演唱會，他也特地飛到南韓為子瑜加油。

嘻小瓜是子瑜出道前的舞蹈老師。（翻攝自嘻小瓜臉書）

嘻小瓜日前特地朝聖「TWICE」演唱會，看到子瑜在台上賣力演出的表現，讓他感動地直呼：「看到子瑜的努力很感動，一開場我就哭了，因為子瑜進步很多，看到妳的努力讓我也要向妳學習了！加油！」，嘻小瓜也在Instagram上曬出拍立得留念，並向子瑜還有子瑜媽媽致謝。

嘻小瓜（右）特地去看了「TWICE」首場單獨演唱會，為子瑜（左）加油。（翻攝自嘻小瓜臉書）

「TWICE」出道1年多，近日終於在首爾舉辦首場巡迴演唱會，除了演唱「Like OOH-AHH」、「CHEER UP」、「TT」等夯歌，子瑜也和隊友多賢換上可愛黑貓玩偶裝，大跳前輩金鐘國「Turbo」時期的經典黑貓舞，可愛又不失性感的模樣，讓粉絲陷入瘋狂。

子瑜換上黑貓玩偶裝，大跳前輩金鐘國的經典黑貓舞。（擷取自YouTube）