Angelababy畫作要價81萬！ 網轟：對藝術的污辱

Angelababy不僅在演藝圈表現受粉絲喜愛，更有一手繪畫的好功力。（翻攝自Angelababy微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星「Angelababy」楊穎上月產下愛子「小海綿」，產後不僅3天就出院，日前更在微博大曬V臉美照，恢復力神速。Angelababy不僅在戲劇方面表現亮眼，私下更是多才多藝，去年她出席慈善拍賣會時，以高達81萬台幣賣出自己的畫作，金額也全數捐出。

Angelababy去年出席「美麗中國」慈善拍賣會，大方捐出自己的第一幅畫作《未來》，也是首次在眾人面前大展繪畫功力。畫中，她以未來的世界為出發點，描繪出女孩子心目中的粉紅色世界，另外，她還畫上象徵未來科技的宇宙飛船及代表生命的鳥，科幻感十足。而這幅畫也在會場上以人民幣18萬元﹝約台幣81萬﹞的高價賣出，雖引來網友狠批「不值」，但她還是呼籲大家一起做慈善改變世界。

Angelababy的畫以人民幣18萬元賣出，金額將全數捐贈。（翻攝自微博）

除了《未來》外，Angalababy還提供了另一幅畫作《獨角獸》，細心勾勒獨角獸的粉嫩七彩長髮，可以看出她內心住著夢幻的小女孩。除了Angalababy，女星張馨予也捐出自己的水墨畫作品，細膩的紅花柳葉，讓現場許多人大力讚賞，而這件作品也以人民幣7萬元（約台幣30萬）賣出。

Angelababy筆下的獨角獸相當具有生命力，配色也非常夢幻。（翻攝自微博）

張馨予也一展自己的水墨畫作，並以人民幣7萬元賣出。（合成圖，翻攝自微博）