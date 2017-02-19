火車上親餵母乳遭嗆妨害風化 林辰唏反擊「沒什麼好可恥」

林辰晞曬出在高鐵上親餵母乳的照片，卻被網友嗆妨礙風俗。（翻攝自林辰晞臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕26歲女星林辰晞憑著廣告「彎道情人」走紅，之後也陸續演出多部電影，表現亮眼。去年和大她20歲的導演林立書，低調生下愛女，升格新手媽媽。日前林辰晞曬出在火車上親餵母乳的照片，溫馨的畫面讓人非常感動，沒想到卻有網友怒批「妨礙風俗」，讓她忍不住霸氣回應，「我沒什麼好感到可恥的」。

林辰晞上周在臉書分享親餵母乳的畫面。（翻攝自林辰晞臉書）

林辰晞先前在臉書曬出親餵照，寫道「哺餵是一件健康又自然的事情，同時也是一件幸福的事，走到哪，餵到哪。」幸福模樣讓不少網友相當羨慕，未料卻有網友私訊猛批她在公共場合哺乳，「感覺你很沒有禮貌，你很自私，完全不顧別人的眼睛，你只顧你自己的小孩，你這樣露奶妨礙風俗」。

林辰晞（右二）去年和導演林立書生下愛女。（翻攝自林辰晞臉書）

林辰晞也在臉書反擊，捍衛在公共場合哺乳的權益，「說真的我沒什麼好感到可恥的，這一切都是個人眼光看待哺乳這件事情。」強調親餵母乳本來就很自然健康的事，更反問對方，「當我在哺餵的時候被騷擾時，是騷擾我的有問題？還是哺餵的母親和小孩有問題？」支持媽媽在公共場所哺餵，引起網友熱議。