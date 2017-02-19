限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

火車上親餵母乳遭嗆妨害風化 林辰唏反擊「沒什麼好可恥」

2017/02/19 15:45

林辰晞曬出在高鐵上親餵母乳的照片，卻被網友嗆妨礙風俗。（翻攝自林辰晞臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕26歲女星林辰晞憑著廣告「彎道情人」走紅，之後也陸續演出多部電影，表現亮眼。去年和大她20歲的導演林立書，低調生下愛女，升格新手媽媽。日前林辰晞曬出在火車上親餵母乳的照片，溫馨的畫面讓人非常感動，沒想到卻有網友怒批「妨礙風俗」，讓她忍不住霸氣回應，「我沒什麼好感到可恥的」。

林辰晞上周在臉書分享親餵母乳的畫面。（翻攝自林辰晞臉書）

林辰晞先前在臉書曬出親餵照，寫道哺餵是一件健康又自然的事情，同時也是一件幸福的事，走到哪，餵到哪。」幸福模樣讓不少網友相當羨慕，未料卻有網友私訊猛批她在公共場合哺乳，「感覺你很沒有禮貌，你很自私，完全不顧別人的眼睛，你只顧你自己的小孩，你這樣露奶妨礙風俗」。

林辰晞（右二）去年和導演林立書生下愛女。（翻攝自林辰晞臉書）

林辰晞也在臉書反擊，捍衛在公共場合哺乳的權益，說真的我沒什麼好感到可恥的，這一切都是個人眼光看待哺乳這件事情。」強調親餵母乳本來就很自然健康的事，更反問對方，「當我在哺餵的時候被騷擾時，是騷擾我的有問題？還是哺餵的母親和小孩有問題？」支持媽媽在公共場所哺餵，引起網友熱議。

相關新聞

推薦新聞
首爾大學校花性愛片流出 清純女神私下玩很大 首爾大學校花性愛片流出 清純女神私下玩很大
2017/02/19 07:34
出賣孕妻床照 Ella老公發「道歉文」 出賣孕妻床照 Ella老公發「道歉文」
2017/02/19 07:43
《哈利波特》女星解放乳頭 全裸登《花花公子》封面 《哈利波特》女星解放乳頭 全裸登《花花公子》封面
2017/02/19 07:41
F奶主播收淫媒過夜飯局邀約 驚人價碼曝光 F奶主播收淫媒過夜飯局邀約 驚人價碼曝光
2017/02/19 11:51
恭喜！張宇升格人妻 D奶主播開心變愚婦 恭喜！張宇升格人妻 D奶主播開心變愚婦
2017/02/19 12:00
艷星直播舉手喬奶 「小紅點」意外見客 艷星直播舉手喬奶 「小紅點」意外見客
2017/02/19 08:28
安以軒半夜曬薄紗照 豪溝美腿一次放送 安以軒半夜曬薄紗照 豪溝美腿一次放送
2017/02/19 10:12
宅男女神喜曝3月孕肚 罩杯升級獲讚性感人母 宅男女神喜曝3月孕肚 罩杯升級獲讚性感人母
2017/02/19 10:46
（影音）新垣結衣超美新廣告曝光 鄉民出籠認老婆 （影音）新垣結衣超美新廣告曝光 鄉民出籠認老婆
2017/02/19 08:45
王寶強鬆口談離婚 「別把老實人逼到極限」 王寶強鬆口談離婚 「別把老實人逼到極限」
2017/02/19 08:03
E奶主播背影好殺 撞球姿勢100分 E奶主播背影好殺 撞球姿勢100分
2017/02/19 09:41
才傳裸照網交男粉絲 跳水王子再爆婚前偷腥男模 才傳裸照網交男粉絲 跳水王子再爆婚前偷腥男模
2017/02/19 14:37
戎祥遺孀密謀發片 賴芊合拚電音女團 戎祥遺孀密謀發片 賴芊合拚電音女團
2017/02/19 07:36
49歲不老女神 妮可基嫚性感寫真扭蠻腰露酥胸 49歲不老女神 妮可基嫚性感寫真扭蠻腰露酥胸
2017/02/19 09:35
謝忻咬牙踩健康步道 榨乾胡瓜口袋 謝忻咬牙踩健康步道 榨乾胡瓜口袋
2017/02/19 15:05
美女主播驚傳警局備案 疑遭網友放話堵人 美女主播驚傳警局備案 疑遭網友放話堵人
2017/02/19 10:10
硬漢男星年幼遭家暴 吃菜尾求生存 硬漢男星年幼遭家暴 吃菜尾求生存
2017/02/19 13:40
女星產後拚復出 劉若英半年速度No.1 女星產後拚復出 劉若英半年速度No.1
2017/02/19 09:30
音樂牽紅線！艾薇兒親妹跨海喜嫁日團貝斯手 音樂牽紅線！艾薇兒親妹跨海喜嫁日團貝斯手
2017/02/19 13:09
強國網紅花8年整成范冰冰 兒子正臉長這樣 強國網紅花8年整成范冰冰 兒子正臉長這樣
2017/02/19 15:33
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.