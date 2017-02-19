限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

謝忻咬牙踩健康步道 榨乾胡瓜口袋

2017/02/19 15:05

謝忻（左三）一向痛恨健康步道，結果仍被抽中，逃不了面對健康步道的命運。（民視提供）

〔記者洪素津／台北報導〕胡瓜日前錄製民視《綜藝大集合》，帶大家前往高雄梓官，這回藝人挑戰極限版健康好「踩」頭，一向痛恨健康步道的謝忻心存僥倖，結果仍被抽中，逃不了面對健康步道的命運，不料謝忻表現優異，讓胡瓜荷包大失血，落難向民眾借錢。

阿翔（前排右）挑戰健康步道得到第一名，還擲出最大點數6點，歡呼直說要分紅給大家。（民視提供）

節目中胡瓜為鼓勵藝人，第一名獎金為3000元，但可選擇擲骰子，所以有機會將獎金翻倍變成6000，只要能夠在限定的秒數之內完成，骰出一點就是1萬元的高額獎金，面對如此誘惑，阿翔和謝忻等人個個卯足勁拚命完成遊戲，由阿翔獲得第一名，謝忻竟然也在時限之內完成遊戲，讓胡瓜差點笑不出來。

謝忻（右）遊戲挑戰成功，也擲出最大點數6點，獲得高額獎金。（民視提供）

落難的胡瓜開始使出心理戰術，勸誘阿翔、謝忻拿到基本獎金就好，不要再拚擲骰子，但阿翔卻擲出最大點數6點，歡呼直說要分紅給大家。謝忻見狀，當然也選擇擲骰子，一樣擲出最大點數6點，藝人群起瘋狂抬起謝忻歡呼，獨留胡瓜在一旁拿毛巾擦汗說：「這下虧大了！」

胡瓜（中）此次錄節目大落難，連加碼獎金都用借的。（民視提供）

結果胡瓜身上的現金全給了還不夠，跟後面觀眾玩遊戲加碼獎金還得用借的，胡瓜頻頻拉出兩邊的口袋苦笑說：「都空了

相關新聞

推薦新聞
首爾大學校花性愛片流出 清純女神私下玩很大 首爾大學校花性愛片流出 清純女神私下玩很大
2017/02/19 07:34
出賣孕妻床照 Ella老公發「道歉文」 出賣孕妻床照 Ella老公發「道歉文」
2017/02/19 07:43
三上悠亞披白紗演動作愛情片 《覺醒大痙攣》竟高潮92次 三上悠亞披白紗演動作愛情片 《覺醒大痙攣》竟高潮92次
2017/02/19 07:13
F奶主播收淫媒過夜飯局邀約 驚人價碼曝光 F奶主播收淫媒過夜飯局邀約 驚人價碼曝光
2017/02/19 11:51
艷星直播舉手喬奶 「小紅點」意外見客 艷星直播舉手喬奶 「小紅點」意外見客
2017/02/19 08:28
恭喜！張宇升格人妻 D奶主播開心變愚婦 恭喜！張宇升格人妻 D奶主播開心變愚婦
2017/02/19 12:00
宅男女神喜曝3月孕肚 罩杯升級獲讚性感人母 宅男女神喜曝3月孕肚 罩杯升級獲讚性感人母
2017/02/19 10:46
安以軒半夜曬薄紗照 豪溝美腿一次放送 安以軒半夜曬薄紗照 豪溝美腿一次放送
2017/02/19 10:12
愛子公主被爆患厭食症 常發生10至30歲女性 愛子公主被爆患厭食症 常發生10至30歲女性
2017/02/19 06:59
E奶主播背影好殺 撞球姿勢100分 E奶主播背影好殺 撞球姿勢100分
2017/02/19 09:41
比小三還狂！愛不成割腕 挽回男友狂做愛 比小三還狂！愛不成割腕 挽回男友狂做愛
2017/02/19 13:09
戎祥遺孀密謀發片 賴芊合拚電音女團 戎祥遺孀密謀發片 賴芊合拚電音女團
2017/02/19 07:36
正妹主播被2萬打敗 只能拍照過乾癮 正妹主播被2萬打敗 只能拍照過乾癮
2017/02/19 07:40
遭網友辱罵「賤女人」 《麻辣》萬人美氣炸要求道歉 遭網友辱罵「賤女人」 《麻辣》萬人美氣炸要求道歉
2017/02/19 09:50
邪神洛基謙稱普通人 姪子不知家有巨星 邪神洛基謙稱普通人 姪子不知家有巨星
2017/02/19 07:50
49歲不老女神 妮可基嫚性感寫真扭蠻腰露酥胸 49歲不老女神 妮可基嫚性感寫真扭蠻腰露酥胸
2017/02/19 09:35
美女主播驚傳警局備案 疑遭網友放話堵人 美女主播驚傳警局備案 疑遭網友放話堵人
2017/02/19 10:10
硬漢男星年幼遭家暴 吃菜尾求生存 硬漢男星年幼遭家暴 吃菜尾求生存
2017/02/19 13:40
林志炫強勢回歸《歌手》 選唱神秘歌曲感動全場 林志炫強勢回歸《歌手》 選唱神秘歌曲感動全場
2017/02/19 11:46
女星產後拚復出 劉若英半年速度No.1 女星產後拚復出 劉若英半年速度No.1
2017/02/19 09:30
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.