謝忻咬牙踩健康步道 榨乾胡瓜口袋

謝忻（左三）一向痛恨健康步道，結果仍被抽中，逃不了面對健康步道的命運。（民視提供）

〔記者洪素津／台北報導〕胡瓜日前錄製民視《綜藝大集合》，帶大家前往高雄梓官，這回藝人挑戰極限版健康好「踩」頭，一向痛恨健康步道的謝忻心存僥倖，結果仍被抽中，逃不了面對健康步道的命運，不料謝忻表現優異，讓胡瓜荷包大失血，落難向民眾借錢。

阿翔（前排右）挑戰健康步道得到第一名，還擲出最大點數6點，歡呼直說要分紅給大家。（民視提供）

節目中胡瓜為鼓勵藝人，第一名獎金為3000元，但可選擇擲骰子，所以有機會將獎金翻倍變成6000，只要能夠在限定的秒數之內完成，骰出一點就是1萬元的高額獎金，面對如此誘惑，阿翔和謝忻等人個個卯足勁拚命完成遊戲，由阿翔獲得第一名，謝忻竟然也在時限之內完成遊戲，讓胡瓜差點笑不出來。

謝忻（右）遊戲挑戰成功，也擲出最大點數6點，獲得高額獎金。（民視提供）

落難的胡瓜開始使出心理戰術，勸誘阿翔、謝忻拿到基本獎金就好，不要再拚擲骰子，但阿翔卻擲出最大點數6點，歡呼直說要分紅給大家。謝忻見狀，當然也選擇擲骰子，一樣擲出最大點數6點，藝人群起瘋狂抬起謝忻歡呼，獨留胡瓜在一旁拿毛巾擦汗說：「這下虧大了！」

胡瓜（中）此次錄節目大落難，連加碼獎金都用借的。（民視提供）

結果胡瓜身上的現金全給了還不夠，跟後面觀眾玩遊戲加碼獎金還得用借的，胡瓜頻頻拉出兩邊的口袋苦笑說：「都空了。」