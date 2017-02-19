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身為亞洲人的曹秀美 歌聲被卡拉揚比喻成...

2017/02/19 14:40

韓國女高音Sumi Jo（曹秀美）的歌聲，曾被卡拉揚讚譽為來自天堂的聲音。（牛耳藝術提供）〔記者楊媛婷／台北報導〕指揮巨星索契夫率法國國家土魯斯管弦樂團來台，不僅將帶來道地法式風味曲目，還將與韓國花腔女高音曹秀美（Sumi Jo）一同為樂迷帶來歌劇選粹。身為少數以東方人之姿、征服西方歌劇界的曹秀美，其歌聲曾被傳奇指揮譽為「來自天堂的聲音」。

歌聲輕盈通痛卻深具穿透力的曹秀美，能夠名揚國際舞台，除了被謬思親吻過的天分外，更多的則來自於經年不斷的自律與努力。當初就已經在韓國成名的曹秀美，在藝術的追求上不肯止步，決定赴義大利羅馬音樂院進修，她羅馬音樂院的學弟、國立實驗合唱團執行秘書林宣甫表示，曹不僅聲音本質好，用功的程度也是同儕中罕見，曹除了在校內學習外，還到校外找義大利老牌次女高音Gianella Borelli以及男高音貝貢吉上課，他也指出每當曹秀美接演新角時，一定就會請名登「義大利歌劇百科全書」的Marcella Govoni，替她看演唱、戲劇表現、甚至到走位等細節。

曹秀美的對藝術的追求，還展現在自律上，身為韓國人的她，為了讓歌唱藝術表現極致，禁食韓國人必吃的「泡菜」，就是不想讓泡菜的辣味，讓控制聲音的神經遲鈍，三餐飲食更有嚴厲控管，曹秀美的用心與敬業，就是認為只要一站上舞台，藝術家的責任就是得將感動傳遞給台下的每位觀眾。

三度來台演出的曹秀美，將與索契夫與土魯斯管弦樂團帶來歌劇選粹，曲目包含選自古諾歌劇《羅密歐與茱麗葉》的序曲與「我要生活在美麗中」，還有選自貝里尼歌劇《卡普雷特與蒙太鳩》中的「我穿戴華麗的禮服珠寶」與「哦！有過多少次」，都秀出花腔女高音的實力，更讓人期待的還有選自威爾第《茶花女》的「為何…啊！心中的人兒…及時行樂」，將展現曹秀美歌聲中的戲劇性。

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