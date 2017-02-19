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（影音）金來沅公開《Doctors》大秘密 這句經典台詞竟是他自創的

2017/02/19 15:06

金來沅出道20年首度在台舉辦見面會。（記者王文麟攝）〔記者陳立妍／台北報導〕「洪老師」金來沅出道20年首度在台舉辦見面會，下午他在記者會預告兼打預防針，「我真的很不會唱歌，如果說為了這次的活動要唱歌而接受歌唱訓練，大家應該不會相信，但經過指導後我唱得還是有點糟，所以現在很緊張也很擔心

金來沅在新劇《Doctors醫生們》與朴信惠共譜浪漫戀情，默默守護朴信惠，深情演技狂圈飯，尤其是經典對白「想親你」更是電翻粉絲，他笑說本來劇本沒有這句台詞，是他根據拍攝的氣氛即興發揮的，並透露「我談戀愛的時候是比較直接的，會坦率表達出自己的感覺，我覺得每個男人都有羅曼蒂克的一面。」不過，當主持人LULU拱他現場重現「想親你」這句經典對白，他立刻搖頭，害羞舉起LULU送他的釣蝦場地圖。

金來沅出道20年首度在台舉辦見面會。（記者王文麟攝）金來沅也在記者會上首度爆料，「這真的是我第一次公開的秘密，拍《Doctors醫生們》的手術戲時，攝影機只會拍攝躺著的患者的臉部，但其實做手術的患者是假人，因為醫學專有名詞真的太難背了，所以我就偷偷把專業名詞寫在假人身上，一邊偷看一邊講出台詞。但其他人是真的都背起來，而且講得好好。」坦言比起苦背艱難的專業名詞，還是拍攝他熟悉的愛情戲更簡單。

金來沅出道20年首度在台舉辦見面會。（記者王文麟攝）

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