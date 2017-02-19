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不甩前夫被控強暴 好萊塢女星快活喇舌新歡

2017/02/19 14:42

希拉蕊達芙在IG放上和新歡音樂家男友馬修柯馬的放閃照，大方承認戀情。（翻攝自IG）〔娛樂頻道／綜合報導〕美國知名女星希拉蕊達芙，去年和前冰上曲棍球球星麥可康瑞簽字離婚，正式結束5年婚姻，恢復單身的她生活多多采多姿，身邊完全不缺男伴，去年10月和1名帥哥健身教練熱戀，只是沒幾個月就玩完，最近的新歡則是音樂家馬修柯馬，小倆口一起到哥斯大黎加度假，大方曬喇舌照秀恩愛，不過前夫就沒這麼好過，麥可康瑞近日被控在洛杉磯公寓強暴一名女子，警方已針對此事展開調查。

希拉蕊達芙（左）前夫麥可康瑞（右）被控強暴一名女子，近日被司法調查。（翻攝自網路）據《蘋果日報》報導，29歲好萊塢女星希拉蕊達芙離婚後生活更精彩，去年2月離婚後，帶著5歲寶貝兒子到處玩，去年10月和健身教練熱戀，還曬被男方壁咚的甜蜜親吻照，只是沒多久就散了，最近的新歡是音樂家馬修柯馬，和對方到哥斯大黎加度假並慶祝情人節，不僅在海邊當戲水鴛鴦，還入住超高檔的四季飯店，也不忘在IG分享兩人在樹下喇舌照，生活看似超快活，但據TMZ網站指出，他的前夫處境卻相當不堪，正因強暴案被司法調查，離婚夫妻兩樣情。

 

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