「修二與彰」再合體！龜梨、山下12年後合作新戲
2017/02/19 14:00
龜梨和也、山下智久之前合作日劇《改造野豬妹》創下高收視。（翻攝自網路）〔記者粘湘婉／綜合報導〕傑尼斯男星「KAT-TUN」成員龜梨和也與山下智久12年前合作日劇《改造野豬妹》，創下16.89%高收視，2人組成限定團體「修二與彰」，推出日劇主題曲《青春Amigo》，熱賣162.6萬張，至今仍是歌迷間津津熱道的人氣組合。如今2人相隔多年，將在4月播出新劇《我是命中注定的人》再度攜手合作，消息一出讓大批粉絲歡呼叫好。
龜梨和也、山下智久之前曾合體組限定團體「修二與彰」推單曲，大賣162.6萬。（翻攝自網路）日劇《我是命中注定的人》主打愛情喜劇，女主角由女星木村文乃擔綱，龜梨在劇中十分相信命中注定的戀情，木村卻對命運嗤之以鼻，對龜梨置之不理；山下則扮演推動兩人戀情的謎樣男子。該劇由擅長浪漫喜劇的編劇金子茂樹執筆，他過去曾推出《求婚大作戰》、《談戀愛世界難》、《今天不上班》等作品，獲得不少好評，龜梨、山下未來更會組成限定團體「龜和山P」演唱日劇主題曲，讓粉絲們相當期待。
龜梨和也、山下智久日前在跨年演唱會上合體，引起話題。（翻攝自網路）值得一提的是，龜梨、山下在合作《改造野豬妹》後，2人從一開始互看不順眼，到成為好朋友，至今已過了12年交情仍相當深厚，除了前年在跨年演唱會合體唱《青春Amigo》外，一同度過跨年夜外，日前更被粉絲目擊，低調搭機飛往美國，去葛萊美頒獎典禮現場觀禮。
山下智久、龜梨和也日前被目擊搭機前往美國，觀賞葛萊美獎。（翻攝自網路）
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