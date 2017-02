音樂牽紅線!艾薇兒親妹跨海喜嫁日團貝斯手

艾薇兒與「ONE OK ROCK」因音樂合作建立深厚交情,貝斯手Ryota (右二) 也因此和艾薇兒妹妹Michelle結緣 。(翻攝自網路)〔記者粘湘婉/綜合報導〕日本搖滾樂團「ONE OK ROCK」18日在日本舉辦巡迴演唱會,安可後貝斯手Ryota驚喜向粉絲報告結婚喜訊,他僅透露老婆名字是Michelle,卻被眼尖粉絲發現,Ryota老婆身分竟是加拿大搖滾小天后艾薇兒的親妹妹,靠音樂牽起「跨國婚姻」,引起粉絲熱烈討論。

「ONE OK ROCK」靠著日洋混合的搖滾曲風,吸引大批死忠歌迷支持,2年前來台演出,登上小巨蛋一連開唱2天,吸引2.2萬名台粉朝聖。18日晚間,主唱TAKA突喊出「恭喜結婚啊」,貝斯手Ryota隨即公開喜訊,「我在這個月登記結婚了,老婆名字是Michelle,請大家多多照顧我們夫妻。」

艾薇兒親妹妹Michelle已將Instagram帳號改為Michelle Kohama。(翻攝自網路)所屬經紀公司低調表示,Ryota老婆是圈外女性,並未公布太多資訊,卻被眼尖粉絲發現,Ryota老婆身分是加拿大搖滾小天后艾薇兒的親妹妹Michelle,而Michelle的Instagram帳號也將名稱改為Michelle Kohama,冠上Ryota姓氏,也間接證實此消息。

值得一提的是,「ONE OK ROCK」過去與艾薇兒因交流音樂建立深厚交情,先前艾薇兒雖因罹患萊姆病淡出歌壇許久,去年底她身體狀況好轉後,也和「ONE OK ROCK」合作新歌《Listen》,收錄在「ONE OK ROCK」新專輯《壯志雄心AMBITIONS》日本版當中,如今她的親妹妹,又嫁給「ONE OK ROCK」貝斯手,也讓不少粉絲打趣:「看來交情越變越好囉」。