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音樂牽紅線！艾薇兒親妹跨海喜嫁日團貝斯手

2017/02/19 13:09

艾薇兒與「ONE OK ROCK」因音樂合作建立深厚交情，貝斯手Ryota （右二） 也因此和艾薇兒妹妹Michelle結緣 。（翻攝自網路）〔記者粘湘婉／綜合報導〕日本搖滾樂團「ONE OK ROCK」18日在日本舉辦巡迴演唱會，安可後貝斯手Ryota驚喜向粉絲報告結婚喜訊，他僅透露老婆名字是Michelle，卻被眼尖粉絲發現，Ryota老婆身分竟是加拿大搖滾小天后艾薇兒的親妹妹，靠音樂牽起「跨國婚姻」，引起粉絲熱烈討論。

「ONE OK ROCK」靠著日洋混合的搖滾曲風，吸引大批死忠歌迷支持，2年前來台演出，登上小巨蛋一連開唱2天，吸引2.2萬名台粉朝聖。18日晚間，主唱TAKA突喊出「恭喜結婚啊」，貝斯手Ryota隨即公開喜訊，「我在這個月登記結婚了，老婆名字是Michelle，請大家多多照顧我們夫妻

艾薇兒親妹妹Michelle已將Instagram帳號改為Michelle Kohama。（翻攝自網路）所屬經紀公司低調表示，Ryota老婆是圈外女性，並未公布太多資訊，卻被眼尖粉絲發現，Ryota老婆身分是加拿大搖滾小天后艾薇兒的親妹妹Michelle，而Michelle的Instagram帳號也將名稱改為Michelle Kohama，冠上Ryota姓氏，也間接證實此消息。

值得一提的是，「ONE OK ROCK」過去與艾薇兒因交流音樂建立深厚交情，先前艾薇兒雖因罹患萊姆病淡出歌壇許久，去年底她身體狀況好轉後，也和「ONE OK ROCK」合作新歌《Listen》，收錄在「ONE OK ROCK」新專輯《壯志雄心AMBITIONS》日本版當中，如今她的親妹妹，又嫁給「ONE OK ROCK」貝斯手，也讓不少粉絲打趣：「看來交情越變越好囉」。

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