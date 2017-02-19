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如奧斯卡可以挑座位 男神雷恩葛斯林想坐「她」旁邊

2017/02/19 14:03

萊恩葛斯林和艾瑪史東合作的《樂來樂愛你》在金球獎上大放異彩，又再度入圍多項奧斯卡大獎。（翻攝自網路）〔娛樂頻道／綜合報導〕由好萊塢巨星艾瑪史東和萊恩葛斯林合作的愛情歌舞片《樂來樂愛你》，不僅賺飽全球影迷的眼淚和荷包，也獲得無數影評盛讚，更在金球獎頒獎典禮上大放異彩，入圍獎項全部奪下，兩人也雙雙獲得音樂及喜劇類影帝和影后，希望挾帶這股大滿貫的氣勢再戰第89屆奧斯卡，外界也相當看好他的表現。

梅莉史翠普先前在美國演員工會獎上，替萊恩葛斯林調整領結，讓他超感激。（翻攝自E-ONLINE）據《ETtoday》報導，雷恩葛斯林憑《樂來樂愛你》在金球獎上抱回一座影帝獎，也入圍本屆奧斯卡最佳男主角，最近他接受外國媒體《THR》訪問，談到參加頒獎典禮的第一個建議？他笑說：「帶著你媽。」被問到若可以選擇奧斯卡典禮的座位，想要坐在誰旁邊？沒想到他竟毫不猶豫回答：「梅莉史翠普！」之前美國演員工會獎，梅莉史翠普幫他調整好領結，讓他非常感激，他說：「幸好有她把我從一場時尚災難拯救出來，不然我的領結真的超怪！」大讚對方是非常貼心的前輩，不過雖然贏面頗大，但對手也很強勁，他坦言自己欣賞《月光下的藍色男孩》。

 

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