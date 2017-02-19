（影音）六月2歲兒學會當哥哥 寵妹這樣做
2017/02/19 14:17
〔娛樂頻道／綜合報導〕「六月」蔡君茹和李易結婚多年，夫妻倆育有兒子小Star和女兒Shinny，常在臉書分享小朋友日常生活的她，今PO出兄妹倆互動的影片，Star表現哥哥風範，充滿愛的親妹妹，讓六月直呼：「終於不爭寵了。」
六月今在臉書PO出一段影片，影片中2歲的哥哥Star先是有愛的親吻妹妹Shinny，眼睛也不時盯著妹妹看，還嘟起小嘴親了妹妹2次，就連玩具也開心的和妹妹一起分享，六月原本一直煩惱兒子認為妹妹搶走父母的愛，如今看到兄妹2人和平相處，Star也開始有哥哥的模樣，讓她安心許多，並高興的說：「他好愛妹妹～哈哈哈！終於不爭寵了。」
相關影片（擷取自臉書，如被移除請見諒）：
相關新聞
- 張翰搞大林利霏肚子 六月早知道
- 林利霏5月孕肚曝光 六月早知張翰鬧人命
- 喝牛奶還不夠「這個」效果更好
- 六月和「她」同框 PK顏值喊輸了
- 被男神以「火車便當」姿勢操練 六月腿軟嬌喊「要累死了」
- 遊覽車就在家旁翻覆！六月心疼發文悼念
- （影音）寶貝兒子太搞笑 變裝「開喜婆婆」笑翻六月
- 六月夫妻開年搶錢 陳怡蓉渴望添丁
- 名錶換小孩 李易這次穩賺不賠
- 兒女首同框！Shinny翻白眼根本「六月2.0」
- 李易想拚第3胎？ 六月鬆口給答案……
- 六月拍戲邊擠奶快操垮 尪送名錶換笑容
- 六月為塞奶尋遍妙方 想斷奶後「它就來了」
- （影音）六月女兒打針初體驗 大哭完下一秒竟然...
- Star哥裝睡超專業 逼真演技笑翻六月李易
- 被問「遊戲重要還是我重要？」 李易神回讓六月笑翻
- 林心如臨盆讀秒 爽抱六月萌女見習當媽
推薦新聞