（影音）六月2歲兒學會當哥哥 寵妹這樣做

六月一家四口生活幸福。（合成圖，翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「六月」蔡君茹和李易結婚多年，夫妻倆育有兒子小Star和女兒Shinny，常在臉書分享小朋友日常生活的她，今PO出兄妹倆互動的影片，Star表現哥哥風範，充滿愛的親妹妹，讓六月直呼：「終於不爭寵了。」

六月今在臉書PO出一段影片，影片中2歲的哥哥Star先是有愛的親吻妹妹Shinny，眼睛也不時盯著妹妹看，還嘟起小嘴親了妹妹2次，就連玩具也開心的和妹妹一起分享，六月原本一直煩惱兒子認為妹妹搶走父母的愛，如今看到兄妹2人和平相處，Star也開始有哥哥的模樣，讓她安心許多，並高興的說：「他好愛妹妹～哈哈哈！終於不爭寵了。」

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