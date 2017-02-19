限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

（影音）六月2歲兒學會當哥哥 寵妹這樣做

2017/02/19 14:17

六月一家四口生活幸福。（合成圖，翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「六月」蔡君茹和李易結婚多年，夫妻倆育有兒子小Star和女兒Shinny，常在臉書分享小朋友日常生活的她，今PO出兄妹倆互動的影片，Star表現哥哥風範，充滿愛的親妹妹，讓六月直呼：「終於不爭寵了

六月今在臉書PO出一段影片，影片中2歲的哥哥Star先是有愛的親吻妹妹Shinny，眼睛也不時盯著妹妹看，還嘟起小嘴親了妹妹2次，就連玩具也開心的和妹妹一起分享，六月原本一直煩惱兒子認為妹妹搶走父母的愛，如今看到兄妹2人和平相處，Star也開始有哥哥的模樣，讓她安心許多，並高興的說：「他好愛妹妹～哈哈哈！終於不爭寵了

相關影片（擷取自臉書，如被移除請見諒）：

相關新聞

推薦新聞
首爾大學校花性愛片流出 清純女神私下玩很大 首爾大學校花性愛片流出 清純女神私下玩很大
2017/02/19 07:34
出賣孕妻床照 Ella老公發「道歉文」 出賣孕妻床照 Ella老公發「道歉文」
2017/02/19 07:43
三上悠亞披白紗演動作愛情片 《覺醒大痙攣》竟高潮92次 三上悠亞披白紗演動作愛情片 《覺醒大痙攣》竟高潮92次
2017/02/19 07:13
「確有虛偽不實」！國片獲800萬輔導金遭文化部撤銷 「確有虛偽不實」！國片獲800萬輔導金遭文化部撤銷
2017/02/19 11:08
F奶主播收淫媒過夜飯局邀約 驚人價碼曝光 F奶主播收淫媒過夜飯局邀約 驚人價碼曝光
2017/02/19 11:51
艷星直播舉手喬奶 「小紅點」意外見客 艷星直播舉手喬奶 「小紅點」意外見客
2017/02/19 08:28
恭喜！張宇升格人妻 D奶主播開心變愚婦 恭喜！張宇升格人妻 D奶主播開心變愚婦
2017/02/19 12:00
王寶強鬆口談離婚 「別把老實人逼到極限」 王寶強鬆口談離婚 「別把老實人逼到極限」
2017/02/19 08:03
E奶主播背影好殺 撞球姿勢100分 E奶主播背影好殺 撞球姿勢100分
2017/02/19 09:41
宋新妮求子夢碎2次 40歲求助代理孕母 宋新妮求子夢碎2次 40歲求助代理孕母
2017/02/19 10:08
戎祥遺孀密謀發片 賴芊合拚電音女團 戎祥遺孀密謀發片 賴芊合拚電音女團
2017/02/19 07:36
遭網友辱罵「賤女人」 《麻辣》萬人美氣炸要求道歉 遭網友辱罵「賤女人」 《麻辣》萬人美氣炸要求道歉
2017/02/19 09:50
邪神洛基謙稱普通人 姪子不知家有巨星 邪神洛基謙稱普通人 姪子不知家有巨星
2017/02/19 07:50
49歲不老女神 妮可基嫚性感寫真扭蠻腰露酥胸 49歲不老女神 妮可基嫚性感寫真扭蠻腰露酥胸
2017/02/19 09:35
「他當我聲音，我當他眼睛」 鄭秀文再會蕭煌奇噴洋蔥 「他當我聲音，我當他眼睛」 鄭秀文再會蕭煌奇噴洋蔥
2017/02/19 07:24
美女主播驚傳警局備案 疑遭網友放話堵人 美女主播驚傳警局備案 疑遭網友放話堵人
2017/02/19 10:10
硬漢男星年幼遭家暴 吃菜尾求生存 硬漢男星年幼遭家暴 吃菜尾求生存
2017/02/19 13:40
林志炫強勢回歸《歌手》 選唱神秘歌曲感動全場 林志炫強勢回歸《歌手》 選唱神秘歌曲感動全場
2017/02/19 11:46
女星產後拚復出 劉若英半年速度No.1 女星產後拚復出 劉若英半年速度No.1
2017/02/19 09:30
才傳裸照網交男粉絲 跳水王子再爆婚前偷腥男模 才傳裸照網交男粉絲 跳水王子再爆婚前偷腥男模
2017/02/19 14:37
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.