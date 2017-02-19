林志炫強勢回歸《歌手》 選唱神秘歌曲感動全場
2017/02/19 11:46
林志炫強勢回歸《歌手》，選唱從未在市面上發行的神秘歌曲《你永遠不知道》。（翻攝自愛奇藝）〔娛樂頻道／綜合報導〕《我是歌手》第五季因限韓令停播，並改名全新節目名義《歌手》播出，昨晚播出第二次雙補位賽，歌手林志炫曾在該節目第一季中表現精彩，這次強勢回歸擔任逆戰歌手，選唱神秘新歌《你永遠不知道》，這首歌未在市面上發行，也從未在公開場合演唱過，因此，他宣布要演唱的曲目時，令不少觀眾跌破眼鏡，不過，正式演出時，精湛歌藝和豐沛感情感動全場，順利贏得滿堂彩。
林志炫強勢回歸《歌手》，選唱從未在市面上發行的神秘歌曲《你永遠不知道》，感動全場。（翻攝自愛奇藝）據《ETtoday》報導，林志炫開唱前發表回歸感想，笑稱《歌手》有如初戀，且因為新一季有昔日戰友蕭敬騰參加，自己很早就在關注，這次回歸是帶著「幸福感」回來，透露是帶著平常心來參賽，至於為什麼要挑戰觀眾不熟悉的歌曲，他則回應：「我想挑戰自己感動大家的能力，這次再回來，我腦袋裡想的也都是這些。」並坦言自己第一次聽到這首歌就成為俘虜，希望能夠唱給大家聽，錄製節目前就有不少觀眾期待他歸來，直稱：「大魔王回來了！」他也謙虛搞笑說：「我不是大魔王啦，最多就是年紀大，謝謝大家。」而他也順利憑《你永遠不知道》這首歌逆戰成功，奪下第4名。
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