安以軒半夜曬薄紗照 豪溝美腿一次放送
2017/02/19 10:12
安以軒長相甜美、身材火辣，是許多人心目中的女神。（翻攝自微博）
〔娛樂頻道／綜合報導〕安以軒外型甜美，演過不少膾炙人口的戲劇，近年將演藝事業轉往中國發展，因工作繁忙，近日她鮮少在社群網站上與粉絲互動，19日凌晨卻突然曬出多張逆天美照，讓人看了鼻血直噴。
安以軒19日凌晨3點多在微博PO出多張近照，照片中她穿著豹紋薄紗洋裝，除了腰間挖空設計露出纖細側腰之外，薄紗材質也讓她的修長美腿若隱若現，再加上胸前的超深V，讓粉絲大吃冰淇淋，瞬間毫無睡意，安以軒寫道：「聽說～再不放自拍照會耳朵癢」，讓不少粉絲留言回應：「這...是不讓人睡覺了嗎？」、「讓人淪陷的顏值」、「依然那麼美」。
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